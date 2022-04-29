Расторжение брака за границей: что нужно знать беженцам из Украины

В случае отсутствия детей брак можно расторгнуть через ЗАГС

В последнее время жизнь часто приносит украинцам кучу неприятных моментов, одним из которых может стать и расторжение брака. "Телеграф" решил собрать информацию, которая поможет беженцам из Украины, вынужденно покинувшим свои дома из-за полномасштабного вторжения россии, и не сумевшим уберечь отношения в браке.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Согласно Семейному кодексу Украины, рассказывают в юркомпании "Хелем", рассторгнуть брак можно по следующим условиям:

по взаимному желанию супруги прекратить брачные отношения;

при одностороннем желании одного из представителей супругов оформить развод.

Юристы отмечают, что именно желание или отсутствие соответствующего определяют процедуру расторжения брака. Кроме того, учитывается наличие детей у пары.

Какими бывают процедуры

судебная;

административная (развод через ЗАГС).

В обоих случаях есть возможность развестись без личного присутствия мужа или жены, к примеру, если те находятся за границей.

Если муж или жена за границей — развод через ЗАГС

Основанием для расторжения брака через ЗАГС является совместное заявление супругов. Законодательством предусмотрено предоставление этого заявления обоими представителями брака, однако при отсутствии такой возможности, например, если один из них находится за границей, допустимо принятие соответствующих мер.

Чтобы развестись, лицо, находящееся за границей, должно оформить и нотариально заверить свою часть заявления на развод, после чего второй из супругов подаст его в ЗАГС. При условии, что в течение месяца никто из супругов своего мнения не изменит, учреждение примет решение о расторжении брака. В этом случае на нем должны присутствовать как муж, так и жена.

При условии, что один из супругов находится за пределами Украины, то в течение месяца ему нужно подать еще один нотариально оформленный документ с просьбой регистрации развода без находящегося за рубежом лица. В документе также указывается ЗАГС, в который в дальнейшем следует отправить свидетельство о разводе после проведения процедуры расторжения брака.

Следует отметить, что несмотря на довольно легкие условия расторжения брака через ЗАГС, находясь за границей, решать их будет очень тяжело.

Как отмечают юристы, в большинстве случаях для того, чтобы развестись, супруги часто выбирают судебную процедуру, которая позволяет полностью доверить развод семейному адвокату.

Развод в суде, если один из супругов за границей

Расторжение брака в судебном порядке является очень сложной процедурой.

Находясь за границей, муж или жена, не могут полноценно участвовать в бракоразводном процессе, убеждены специалисты, поэтому советуют гражданам все же обращаться с таким вопросом к юристам.

Если женщина или мужчина решили подать в суд документы на развод, то суд в свою очередь обязан уведомить ответчика о подаче иска против него, а учитывая, что ответчик находится за границей, это крайне трудно сделать.

При подаче заявления в суд самое главное — это знать постоянное местонахождение ответчика за границей. Если истцу известно, то украинский суд может подать запрос в суд иностранного государства с целью вызова ответчика и выяснения его позиции по делу. После того, как все нюансы будут выяснены, иностранный суд отправит имеющуюся информацию, изложенную в процессуальных документах, обратно в украинский суд, после чего последний при наличии достаточного количества фактов может удовлетворить иск и расторгнуть брачные отношения.

Ранее "Телеграф" сообщал, как и как выгоднее украинцам, вынужденно покинувшим свои дома из-за войны, оплачивать за границей свои покупки.