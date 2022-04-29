Украинские военные спасли 3-месячного малыша от голода в Мариуполе: трогательная история

Историю о спасении маленького Максима рассказала его родственница Арина Викторовна

Военные Вооруженных Сил Украины помогли выжить 3-месячному малышу, который мог умереть от голода в оккупированном россиянами Мариуполе, находящийся сейчас на грани очередной гуманитарной катастрофы.

Трогательной историей спасения маленького Максима поделились в Телеграм-канале "Мариупольский городской совет".

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Как рассказывает жительница Мариуполя Арина Викторовна, до прихода российских военных в город она работала водителем трамвая и первые дни войны провела на работе. Спустя время женщина поселила у себя родственников с тремя детьми, которые бежали от обстрелов в микрорайоне "Восточный". Добавим, что МКР попал под обстрел в первый же день российско-украинской войны. 24 февраля там пострадал один многоквартирный дом и больше 10 частных.

Самому младшему ребенку — Максиму — всего 3 месяца. В тот момент кормить малыша практически не было чем, но на помощь пришли украинские военные, которые привезли для жителей города необходимые для детей вещи и питание.

"8 марта я пошла на 3 проходные завода имени Ильича за горячей едой. Военные ВСУ привезли туда для малышей памперсы и детское питание, которое отобрали у мародеров. Благодаря такой помощи остались живые дети, которые находились в бомбоубежище комбината, и в частности, наш 3-месячный Максим", — вспоминает Арина Викторовна.

По словам женщины, ее родные выехали из Мариуполя раньше, потому что в аптеках начал заканчиваться инсулин. Люди рискнули, сели на старенький "Жигули" и уехали из города.

"Ходили на Порт-Сити (гуманитарная точка от оккупантов). Дикие очереди, унижения, потасовки за продукты. Это было ужасно… Уничтожить город, чтобы потом плюнуть в душу его жителям в виде жалких подачек…" — возмущается женщина.

Когда стало понятно, что их дом в скором времени может пострадать от боевых действий, 26 марта Арина Викторовна с мужем пешком выбрались из Кальмиусского района (район на севере Мариуполя — ред.). Уже возле супермаркета "Метро" их подбросил микроавтобус к поселку Никольское. На следующий день супругам удалось выехать в Запорожье.

"Вся семья спасена! Теперь будут начинать жизнь в новых реалиях… Главное – в Украине!", — заявила спасшаяся жительница Мариуполя.

Как сообщалось ранее, недавно мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что в городе уже погибло более 20 тысяч мирных жителей, а тем временем в сети появляются все новые спутниковые снимки, на которых видны новые места массовых захоронений убитых россиянами украинцев.