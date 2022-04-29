Зеленский назвал глобальную цель ленд-лиза США для Украины

Глава государства поблагодарил партнеров за программы поддержки для Украины

Принятый Соединенными Штатами ленд-лиз для Украины поможет всему миру преодолеть идейных наследников нацистов — россиян, ворвавшихся с войной на украинские территории.

Об этом в пятницу, 29 апреля, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

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"Я благодарен США, президенту Джо Байдену и Конгрессу за аналог знаменитой программы ленд-лиза, которая очень поможет в борьбе против России, против российских захватчиков", – сказал Зеленский.

По словам президента, программа ленд-лиза очень помогла в борьбе против нацистов во время Второй мировой войны, а теперь она поможет преодолеть еще и россиян, развязавших кровавую войну в Украине. Зеленский назвал их "идейными наследниками нацистов".

Глава государства также отметил, что ленд-лиз и другие программы поддержки Украины – это конкретное доказательство того, что свобода и сейчас умеет защищаться от тирании.

Напомним, что политический эксперт Тарас Березовец назвал программу ленд-лиза финальным гвоздем в гроб путинского режима.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США проголосовали за ленд-лиз для Украины – этот документ значительно упростит процедуру поставки оружия для украинских защитников. Кроме того, американский президент Джо Байден заявил о новом пакете помощи Украине на фантастическую сумму и пообещал плохие новости россиянам.