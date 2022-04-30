Укр

Оккупантам не дали продвинуться на важнейшем направлении: свежая карта боев в Украине

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Подбитая российская техника Новость обновлена 30 апреля 2022, 16:03
Подбитая российская техника

Захватчики 14 раз атаковали позиции ВСУ на Донбассе

В субботу, 30 апреля, на 66-й день полномасштабного вторжения рф британская разведка показала свежую карту боев в Украине.

Соответствующий пост Министерство обороны Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, линия фронта практически не изменилась по сравнению с данными за 29 апреля.

Карта боев в Украине за 30 апреля
Карта боев в Украине за 30 апреля
Карта боев в Украине за 29 апреля
Карта боев в Украине за 29 апреля

По данным Генштаба ВСУ на Слобожанском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых позиций и нанесении огневого поражения подразделениям Вооруженных Сил Украины. В целях усиления группировки враг осуществляет перемещение отдельных подразделений из состава Восточного военного округа с территории Белгородской области в район города Изюм.

Российские подразделения пытались вести наступление в направлении населенных пунктов Сулиговка и Долгенькое, успеха не имели. С целью прикрытия группировок своих войск на Харьковском и Изюмском направлениях противник пытается развернуть силы и средства противовоздушной обороны.

Сулиговка и Долгенькое на карте Украины
Сулиговка и Долгенькое на карте Украины

В Восточной операционной зоне враг продолжает вести наступление на Лиманском направлении (в районах населенных пунктов Ямполь, Озерное, Лиман), Северодонецком, где пытается завершить захват Рубежного, Попаснянском (в направлении Калиново и Попасная) и Кураховском (Еленевка и Новомихайловка) направлениях. Успеха не имел, боевые действия продолжаются.

Ямполь, Озерное, Лиман на карте Украины
Ямполь, Озерное, Лиман на карте Украины

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Рубежное на карте Украины
Рубежное на карте Украины
Калиново и Попасная на карте Украины
Калиново и Попасная на карте Украины
Еленовка и Новомихайловка на карте Украины
Еленовка и Новомихайловка на карте Украины

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отражены четырнадцать атак врага, уничтожены одиннадцать танков, семь артиллерийских систем, двадцать восемь единиц бронированной техники и четырнадцать автомобилей.

На Запорожском направлении не прекращаются артиллерийские обстрелы подразделений наших войск.

На Южнобужском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Фиксируются единичные обстрелы позиций подразделений наших войск.

Ранее сообщалось, что глава мид рф сергей лавров назвал новую причину вторжения в Украину.

Напомним, в россии признали, что скрывают потери на войне в Украине.

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#Украина #Россия #Война с Россией
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