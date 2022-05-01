Россияне штурмуют и пытаются оцепить ВСУ на Донбассе (карта)

Враг встречает огромное сопротивление со стороны украинцев

Российские захватчики на Донбассе предпринимают попытки закрепиться по направлению к Попасной. Для этого в Украину направляются дополнительные подразделения, в том числе техника. Населенные пункты на данном отрезке фронта сейчас находятся под угрозой оккупации, ведь противник надеется взять украинские силы в окружение.

Об этом сообщили в свежей сводке Генштаба ВСУ утром 1 мая, передает "Телеграф".

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Пока штурм россияне проводят в направлении сел Новотошковское и Ореховое. Судя по карте, для этого используются как непосредственно российские войска, так и силы мобилизированых оккупантами жителей ОРДЛО — в качестве "пушечного мяса".

Карта наступления россиян на Донбассе

В Генштабе отмечают, что враг закрепляется на тех рубежах, которые ему временно удалось захватить. Также россияне проводят дополнительные операции, чтобы заблокировать все возможности для маневров украинской армии на этом направлении.

О подобных шагах российских оккупантов заявляла ранее и британская разведка. По словам украинского аналитика Виктора Бобыренко, сейчас враги заняты "срезанием импровизированного "балкона" территорий, которые все еще контролируются ВСУ. На данный момент этот участок словно "навис" над Донецком, что не слишком нравится противнику.

"Вот почему основное наступление россияне проводят от Изюма на юг. И от Попасной на север", — пояснил Бобыренко.

Сценарий с вероятными попытками создать окружение украинцев еще до начала масштабной битвы за Донбасс прогнозировали многие специалисты, в том числе и сами военнослужащие. Собеседник "Телеграфа", к примеру, предполагал, что наибольшее сражение может произойти у ВСУ между двумя группировками российских войск, которые придут с разных сторон — от Изюма и Мариуполя.

Как обстоит ситуация на фронте по состоянию на утро 1 мая, можно узнать, просмотрев свежие карты боев в Украине.