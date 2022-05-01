На Донбассе погиб защитник Донецкого аэропорта, киборг "Багдад" (фото)

За месяц до смерти военнослужащего контузило на фронте

В ночь с 30 апреля на 1 мая стало известно о гибели украинского военнослужащего, участвовавшего в боях за Донецкий аэропорт (2014-2015), Руслана Боровика. Многим боец был более известен благодаря позывному "Багдад", который он получил из-за своего прошлого — был на войне в Ираке.

О смерти героя сообщил его знакомый Ярослав Бондаренко в Facebook.

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Руслана Боровика называют Человеком с большой буквы, готовым всегда поддержать и помочь. Он служил в 95-й десантно-штурмовой бригаде, отлично знал военное дело, а еще любил фотографировать.

"Месяц назад получил контузию, но не покинул свое отделение и продолжал жечь технику российских оккупантов", — отметил Бондаренко.

Руслан Боровик

С военной службой Руслан Боровик был связан не один десяток лет, в свое время подписал контракт с ВСУ. В 2004-2005 годах находился на миссиях в Ираке. До 2014 года длительное время проработал инкассатором в банке, пока в Украину не пришла война.

С 2014-го и до последнего дня он жил фронтом. Десантник и гранатометчик, защищал ДАП, где получил ранение в ногу. Однако ему удалось выжить и позже показать всему миру, какой ад пришлось пройти украинским военнослужащим в аэропорту Донецка. Фотовыставку с жизнью "киборгов" Боровик презентовал в 2015 году.

Фотоаппарат был неотъемлемой частью жизни

Сам "Багдад" признавался, что фотографировал, чтобы немного отвлечься от войны, а не для будущих выставок. Однако все решилось само собой.

До полномасштабного вторжения он находился в статусе демобилизованного, работая с ветеранами АТО/ООС, принимал участия в Маршах защитников и других подобных мероприятиях.

Во время одного из парадов на Крещатике

У Руслана Боровика остались две дочки и супруга. Стоит отметить, что одну из дочерей "Багдада", Анечку, знала в свое время едва ли не вся Украина — в 2020 году на Параде до Дню Независимости она маршировала во главе колонны ДШВ в голубом берете десантника и платьишке.

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