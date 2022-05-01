Глава Генштаба путина ранен под Изюмом? Что известно

В сети сообщают о ранении под Изюмом начальника генштаба рф Валерия Герасимова

В воскресенье, 1 мая, появилась информация о том, что под Изюмом Харьковской области ВСУ был ранен начальник генштаба рф Валерий Герасимов.

Об этом написал военный журналист и блогер Александр Шульман в Фейсбуке.

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"НГШ ВС рф генерал армии Валерий Герасимов – 300й. "Hедоработочка", но тоже приятно", — сообщил журналист.

По информации источников Телеграм-канала "Инсайдер Украина" 30 апреля украинскими военными был нанесен огневой удар по передовому командному пункту российских оккупантов около Изюма. Герасимов в тот момент был около места удара, но, к сожалению, выжил. Начальник генштаба рф ранен, а вот его личного охранника и генерал-майора оккупантов Алексея Симонова удалось ликвидировать.

"На момент удара в штабе было около 40 военнослужащих старшего офицерского состава (от майора до полковника). На данный момент известно о 20 двухсотых из этого числа и большом количестве рядового состава. Точных данных ещё нет, сейчас орки до сих пор разбирают завалы. У российских военных паника, судорожно ищут ДРГ в городе, досматривают всех мирных жителей", — пишет канал.

Других подтверждений ранения герасимова нет, ждем официальной информации по этому поводу.

Напомним, что во время войны с российскими оккупантами украинская армия ликвидировала многих командиров и генералов. На землях Украины погиб командир полка воздушно-десантных войск россии, полковник Сергей Сухарев. Кроме того, в начале марта под Харьковом бойцы ВСУ убили генерал-майора рф Виталия Герасимова, который "отжимал" Крым и воевал в Чечне. А 14 марта докомандовался и был ликвидирован командир 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады, российский полковник Сергей Порохня.