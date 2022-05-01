Встречали на коленях: сеть растрогало видео прощания с погибшим бойцом на Волыни

В войне с российским агрессором погиб волынянин Богдан Васильчук

В пятницу, 29 апреля, на Волыни в последнюю путь проводили украинского героя Богдана Васильевича Васильчука. Мужчина погиб 28 апреля в результате вражеских обстрелов во время выполнения боевого задания возле населенного пункта Крюково Лозовского района Харьковской области.

О потере сообщил мэр Ковеля Игорь Чайка.

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"Ковель! За 30-40 минут с момента публикации (в 10.15-10.30) встречаем тело погибшего воина – по Независимости – и на повороте в МТМО. Слава Украине! Героям Слава!", – написал городской голова.

Васильчук Богдан Васильевич погиб в боях на Харьковщине

"Парня не вернуть. Вражеская пуля унесла молодую жизнь. Примите искренние соболезнования! Нет таких слов, чтобы остановить материнское и женское горе, горе утраты и невозвращения", — написала в Фейсбуке жительница Ковеля Ирина Панасюк.

Похоронили Богдана Васильчука в родном поселке Ситовичи Ковельского района. Жители встречали героя на коленях, а вся дорога была устлана тюльпанами и нарциссами.

"Телеграф" выражает искренние соболезнования родным погибшего! Герои не погибают!

Ранее сообщалось, что на Донбассе в боях с российскими оккупантами погиб защитник Донецкого аэропорта Руслан Боровик. Воин был известен благодаря позывному "Багдад", который он получил из-за своего прошлого — был на войне в Ираке.