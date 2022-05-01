Укр

У пса Патрона больше ума, чем у путина: знаменитый журналист высмеял хозяина кремля

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Пес Патрон и владимир путин Новость обновлена 01 мая 2022, 22:43
Пес Патрон и владимир путин

Пока пес спасает жизни, кровавый диктатор убивает украинцев

В глазах пса-сапера "Патрона", который может стать лицом новой патриотической марки от Укрпочты, несравненно больше ума и человечности, чем у президента рф владимира путина.

Таким мнением на своей странице в Twitter поделился журналист Артемий Троицкий.

Троицкий усмотрел в глазах "Патрона" больше ума, чем у всех путинских прихвостней.

"Это знаменитый пес Патрон. И дело даже не в том, какой он геройский и сколько сотен мин разыскал. А в том, что в глазах его несравненно больше ума и человечности (в хорошем смысле), чем у всего выводка путинского биомусора во главе с главным вы****ком", — написал Троицкий, прикрепивший снимок пса-героя.

Пес Патрон
Пес Патрон

Патрон — ценный сотрудник ГСЧС. За 30 апреля он вместе с черниговскими пиротехниками уничтожил 262 взрывоопасных предмета.

Напомним, на днях президент рф встретился с членами совета законодателей при федеральном собрании рф, где, в частности, пригрозил Западу молниеносным ударом в случае участия в войне с Украиной. В своей речи путин часто запинался. В сети даже предположили, что кровавый диктатор "скоро крякнет".

Ранее сообщалось, что путин подписал новый указ о "безопасности" в рф.

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#Украина #Россия #Война с Россией
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