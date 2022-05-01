Пожертвовал жизнью, прикрывая товарищей: в боях против россиян героически погиб молодой лейтенант Юлиан Ступак

Парень был награжден званием Героя Украины

Во время боев с российскими оккупантами в Харьковской области погиб 22-летний лейтенант 93-й ОМБР Юлиан Ступак.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

"О войне он знал не по рассказам. Хотя с момента присвоения первого офицерского звания и выпуска из Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного не прошло года, успел мужественно проявить себя в противоборстве с врагом в районе проведения операции Объединенных сил", — говорится в сообщении.

Отмечается, что товарищи по оружию говорили, что несмотря на юный возраст Ступак качественно выполнял поставленные задачи и отличился талантом прогнозировать развитие событий на поле боя.

В своем последнем бою лейтенант прикрывал отход своих подчиненных из обстреливаемой артиллерией и танками противника позиции. Во время боя он получил несовместимое с жизнью осколочное ранение.

"Ценой своей жизни он не только способствовал перегруппировке взвода, но и не позволил врагу продолжить наступательные действия", — отметили в Генштабе.

За персональное мужество и героизм Юлиан Ступак был награжден званием Героя Украины и орденом "Золотой звезды" посмертно.

Как сообщалось ранее, в ВСУ ранее опровергли, что погибший в боях против оккупантов майор Степан Тарабалка являлся легендарным пилотом, которого прозвали "призраком Киева".