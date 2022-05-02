Укр

Почти в 500 населенных пунктах Киевщины восстановлено электроснабжение – ОП

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Почти в 500 населенных пунктах Киевщины восстановлено электроснабжение – ОП Новость обновлена 02 мая 2022, 09:09

В Киевской области полностью или частично восстановлено электроснабжение в 495 населенных пунктах. Только за сутки свет снова появился в домах 5 590 потребителей.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, сейчас возобновлено газоснабжение у 109 797 потребителей. Доступ в интернет имеют 85% населенных пунктов, а телефонии – 95%. Также снова работают все сервисные центры Пенсионного фонда Украины.

"Продолжается разминирование объектов транспортной инфраструктуры на освобожденных от российской оккупации территориях. Накануне группа саперов обследовала место под строительство временного моста через реку в Вышгородском районе. По результатам работы – мин нет. Теперь специалисты могут приступать к строительству временной переправы", – добавляет заместитель руководителя ОП.

Вместе с тем восстанавливается и пригородное транспортное сообщение. Так, возобновили работу 223 пригородных и междугородных автобусных маршрута общего пользования. Ими курсируют около 255 единиц транспорта.

"2 мая заработают три автобусных маршрута сообщением Гостомель – Киев, Лубянка – Киев, Шибенное – Киев", – говорит Тимошенко.

Параллельно в Киевской области возобновляется и работа центров предоставления административных услуг. Сейчас сервисы снова доступны в 49 ЦПАУ области, сообщает глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

"В настоящее время центры обеспечивают предоставление социальных услуг, услуг по регистрации актов гражданского состояния, а также услуг структурных подразделений исполнительных комитетов местных советов. Количество видов услуг постепенно увеличивается по мере возобновления доступа к информационным ресурсам и государственным реестрам", – отметил он.

Также работающие центры помогают собирать информацию о поврежденной недвижимости граждан.

По словам областного руководителя, постепенно возобновляют работу центры в городе Буча, Гостомеле, Славутиче и пгт. Великая Дымерка.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко рассказал, что на восстановление инфраструктуры в освобожденных областях Украины из резервного фонда выделен один миллиард гривен. Из них на нужды Киевской области выделено 400 млн грн.

Теги:
#Война #Киевщина #Восстановление #Кирилл Тимошенко
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