Российская техника полыхает: в сети показали видео мастерской работы артиллерии ВСУ

Часть техники разгромили на Харьковщине

Украинские военные продолжают ликвидировать контингент и технику оккупантов, которые вторглись в Украину. Согласно сводке Генштаба ВСУ, они перебрасывают технику из одной точки в другую, пытаясь достичь каких либо целей, поставленных кровавым диктатором владимиром путиным.

Но не вся техника оккупантов может перемещаться или вообще остается целой. Фонд "Повернись живим" опубликовал видео, на котором украинская артиллерия мастерски отработала по цели.

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Оккупанты пытались спрятаться от наших военных в лесу, но их обнаружили. Сработали вместе — с квадрокоптера качественно откорректировали точку удара, а артиллерия завершила дело.

Также, украинский Генштаб поделился впечатляющим видео из Харьковской области в котором показано как Движение сопротивления сил специальных операций скоординировало подразделение артиллеристов. В результате два танка (Т-90 и Т-80БВМ) и один бронетранспортер МТЛБ "демилитаризованы", а еще один МТЛБ — поврежден.

Скопление техники обнаружили во время проведения разведки. Уже через час после выявления — украинские артиллеристы "убрали" бронетехнику. Сообщается также о попадании в блиндаж противника, но потери пока неизвестны. Сообщают также и об уничтожении военного грузовика оккупантов.

Как ранее писал "Телеграф", согласно картам боевых действий, продвижение российских войск остановилось на большей части направлений.

В то же время сообщается об очередных взрывах в российском Белгороде — регионе россии в приграничье, откуда в Харьковскую область загоняют российскую военную технику.