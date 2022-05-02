Послали вслед за кораблем: "Байрактары" эффектно разнесли российские катера в Черном море (видео)

Вражеские "Рапторы" пошли ко дну

В понедельник, 2 мая, украинские военные ювелирно уничтожили два русских катера, которые находились в Черном море неподалеку от пресловутого острова Змеиный, где русский военный корабль впервые был послан нашими защитниками.

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Очередной хорошей новостью в своем Телеграмм-канале поделился главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"Сегодня на рассвете у острова Змеиный были уничтожены два русских катера типа "Раптор". Работает Байрактар", — говорится в тексте публикации.

Уничтожение российских катеров украинскими байрактарами

Стоит напомнить, что несколькими днями ранее бойцы украинских Вооруженных сил нанесли удары по позициям российского врага на острове Змеиный. Им удалось прицельно попасть в пункт управления захватчиков, в результате чего был уничтожен зенитно-ракетный комплекс россии "Стрела-10".

Ранее "Телеграф" также сообщал, что пограничник Роман Грибов, известный своей фразой о российском военном корабле, вернулся на Родину из российского плена и получил отличие "За заслуги перед Черкасчиной".