В Украине могут изменить сроки всеобщей мобилизации: что известно

Решения по продлению сроков будут приниматься в зависимости от развития ситуации на фронте

После 24 мая в Украине могут продолжить всеобщую мобилизацию.

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Об этом в понедельник, 2 мая, заявил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

"Если будет нужно, будем дальше пополнять ряды наших воинских частей военнослужащими, руководством государства в случае необходимости будет принято решение о продлении сроков этой мобилизации…Если такая потребность будет, будут продолжаться боевые действия, однозначно будет необходимость пополнения специалистами военными наших частей. Поэтому руководством, думаю, будет продолжена мобилизация после 24 мая", — рассказал подробнее он.

Кроме того, он добавил, что количество мобилизованных граждан в Украине, по сравнению с мобилизацией в 2014 году, достаточно "высокое".

Горбач рассказал, что кроме людей с боевым опытом сейчас мобилизуют людей, проходивших военную службу или учебное собрание в мирное время.

Ранее также сообщалось, что украинцы призывного возраста начали получать повестки с призывом на службу в ряды ВСУ, а также другие военные формирования на улицах и блокпостах. "Телеграф" решил подробнее разобраться с этим вопросом, поэтому детальнее узнать о том, какими бывают повестки и законно ли вручать их на блок-постах — можно узнать в нашем материале.