Луценко о российской армии: долбо**бы, но храбрые долбо**бы

Экс-генпрокурор считает, что рисовать из российской армии карикатурное войско — глупо

Армию российских оккупантов, воюющих против Украины уже 68-й день, не стоит недооценивать. Среди солдат РФ есть трусы, но есть и бесстрашные, которых можно назвать серьезным противником.

Об этом заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью "Цензор.нет".

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"Мне кажется совершенно неправильным создание образа дебилов, трусов и Ваньок, убегающих от первого выстрела ВСУ. Это – не так. Я сам видел, как работает наша артиллерия. И когда в наступление идет примерно 10 "коробочек" (то есть примерно ротная группа), а за ними – примерно 200 русской пехоты, по ним наносят артиллерийские удары, их техника горит, вокруг техники таким "солнышком" лежат российские трупы, но через них переступают и идут дальше. По ним снова наносят удар, они снова переступают и идут дальше", — заметил Юрий Луценко.

Бывший генпрокурор, а ныне старший лейтенант ТРО, заметил, что среди российских солдат есть трусы, дикари, которые не видели унитазов, но обо всей российской пехоте этого сказать нельзя.

"В целом российская пехота, даже не мотивированная на грабеж, веками славилась своей безрассудной храбростью. Они долбо**бы – но храбрые долбо**бы. Они мародеры – но в массе своей бесстрашные солдаты. Тем более что – обратите внимание – призыв не идет ни из Москвы, ни из Питера или Нижнего Новгорода. Призыв идет с Кавказа, Кубани и азиатской глубинки россии", — сказал экс-генпрокурор.

По его словам, русские солдаты из глубинки живут настолько плохо, что эта война для них — момент славы. Именно поэтому они серьезные противники и рисовать из них карикатурное войско глупо.

"Именно в том, что мы признаем эту долбо**бскую силу российской армии и при этом можем ее остановить – именно в этом и есть цена наших усилий. Не надо их умалять и таким образом обесценивать то, что делают простые украинские солдаты", — резюмировал Юрий Луценко.

Напомним, что у россии информацию о погибших военнослужащих в Украине, пленных и раненых перевели в разряд "Для служебного пользования", а в Пермском крае военком региона попросил представителей власти не распространять информацию о таких российских солдатах.

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