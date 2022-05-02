"Арта стреляла так безумно, что могла попадать в мух": боец с позывным "Полтава" рассказал о битве за Киев

Военнослужащему удалось выжить и рассказать, как он с братьями отстоял подходы к Киеву

Украина должна знать своих героев, защищавших наши земли от русских захватчиков. Один из таких героев — Александр с позывным "Полтава", который вернулся из Франции, поцеловал жену и стал на защиту Киева от российских оккупантов.

Историю украинского воина опубликовал журналист Алексей Братущак на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что "Полтава" входит в 72-ю отдельную механизированную бригаду им. Черных Запорожцев и он является одним из тех героев, благодаря которым российской армии не удалось захватить Киев.

На момент начала войны в Украине Александр был в другом конце Европы — во Франции, однако 24 февраля принял решение, что он возвращается на родину, чтобы встать на ее защиту. Кстати, у мужчины уже был боевой опыт — он воевал за Дебальцево зимой 2015 года. Тогда в АТО мужчина пошел добровольцем.

"Полтава" говорит, что события в Дебальцево были "прогулкой", если сравнивать с тем, что ему пришлось пережить во время битвы за Киев.

"Такого артобстрела, столько пехоты и бронетехники я не видел. Российская бронетехника подходила на 30-40 метров. Арта так безумно работала, что летали бы мухи, так их бы сбили. Так нас накрывали. Но мы знали, что нам нужно удержать это направление, и потому дали им отпор. Они слабы духом, они испугались и отступили", — говорит мужчина. И добавляет, что во время боев несколько раз прощался с родными, но ему удалось выжить.

Известно, что "Полтава" с товарищами держал оборону в селе Мощун Киевской области. Населённый пункт расположен в 5 километрах от Киева и 15 — от жилых кварталов. И если бы оборона села пала, то российские захватчики могли бы крыть из артиллерии столичный микрорайон Виноградарь.

Несколько слов об Александре написал также командующий ВСУ Валерий Залужный. Он добавил, что у "Полтавы" такой позывной, потому что он родом из этого региона. На войне оберегом для него стала плетеная салфеточка со смайликом – ее для воина сделала 13-летняя дочь.

"Знаете, моя 13-летняя дочь недавно нарисовала свое самое большое желание. На нем вся наша семья за пасхальным столом. Глядя на тот рисунок, я понимаю, что к Пасхе должны победить, – улыбается "Полтава". – А если серьезно, буду делать все возможное, чтобы нарисованное сбылось, потому что этого ждет не только моя дочь, но и другие украинские дети, которые ждут пап и мам".

"Полтава" и его смайлик-оберег от дочери

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