Зачем россияне "качают" Приднестровье, и к чему надо готовиться Киеву и Кишиневу – генерал Маломуж

Росияне могут подбить Приднестровье на войну против Украины, но создание второго фронта с этой стороны не принесет им пользы.

Россияне продолжают раскачивать ситуацию в непризнанном Приднестровье. После ряда провокаций, которые произошли там в конце апреля, появилась информация, что рф ближе к 9 мая готовится напасть на Молдову, используя, в том числе, признание "независимости" Приднестровья. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в украинской разведке.

Специально для "Телеграфа" ситуацию на приднестровском направлении проанализировал генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Аппетиты агрессора растут

По словам генерала, Россия избрала тактику создания зон напряжения не только на востоке Украины, но и на юге.

"Замкомандующего войсками Центрального военного округа страны-агрессора Рустам Миннекаев еще 22 апреля заявил, что российская армия в ходе так называемого "второго этапа спецоперации" в Украине планирует установить полный контроль над Донбассом и южной частью нашей страны, обеспечить коридор в Крым, а также выход в Приднестровье. То есть – пробить сухопутный коридор, соединив Приднестровье с Одесской областью, Херсонской, Николаевской, Запорожской – до Донбасса. Причем с условием, что все эти территории будут контролироваться россиянами. Как видим, аппетиты агрессора растут. И одного Донбасса в админграницах Донецкой и Луганской областей (что изначально заявлялось целью "спецоперации") им уже мало", – отмечает Николай Маломуж.

По его мнению, воплотить в жизнь задуманное россиянами будет крайне сложно.

"Но, как мы видим, солдат и техники они не жалеют. В буквальном смысле забрасывая наши позиции трупами, – отмечает генерал. – Параллельно с неутихающими боевыми действиями на территории Украины, рф начала раскачку в Приднестровье. Обстрелы, взрывы, которые звучали там на прошлой неделе, точно не случайность. Как не случайны и обвинения со стороны российской пропаганды в адрес Украины во всех этих терактах".

Тем самым, подчеркивает Николай Маломуж, Москва пытается не столько спровоцировать Приднестровье на конфликт с Украиной (силы тут слишком не равны, армии в Приднестровье как таковой нет, а около двух тысяч находящихся там российских "миротворцев" абсолютно небоеспособны, при этом располагают устаревшей техникой), сколько создать повод для того, чтобы рф "защитило" Приднестровье от "украинской угрозы". Продвигаются и тезисы о том, что Украина вместе с Молдовой имеют некие "планы по Приднестровью". Чтобы это образование фактически нейтрализовать.

Таким образом, резюмирует генерал, россия создает угрозу еще и на этом направлении. И Украине, и Молдове, которая не имеет особых средств защиты (армия там весьма условна, военной техники практически нет).

Приднестровье не готово идти на самоубийственную войну

Но создание второго фронта против Украины со стороны Приднестровья – нереально, уверен Николай Маломуж. Для этого, поясняет он, нужны мощные, подготовленные войска, которых у квазиобразования нет.

"И если начнутся какие-то боевые действия с той стороны, мы можем быстро и эффективно нейтрализовать любые угрозы. Включая склады и аэродром, который рассматривается, возможно, рф как базовый для переброски в Приднестровье техники и жилой силы. Так что у Приднестровья в этом смысле очень невыгодное стратегическое положение, огромная уязвимость. В том числе в географическом смысле, – отмечает генерал. – Ведь образование зажато не только между Украиной и Молдовой (частью которой оно и является), но и – Румынией. Которая, напомню, является членом НАТО. А есть уже откровенная позиция стран НАТО, что на попытки рф расширить агрессию, от которой сейчас страдает Украина, на территорию других государств – они молчать не будут. И та же Румыния, имеющая негласное кураторство над Молдовой, может задействовать все ресурсы, чтобы подавить любые российские поползновения в сторону Молдовы со стороны Приднестровья".

Любые перемещения в Приднестровье отслеживаются. Любые попытки переместить туда что-то по воздуху – попадает в зону поражения нашей ПВО. И вряд ли в рф этого не понимают, считает Николай Маломуж.

"Приднестровское руководство, уверен, также всё понимает, – говорит он. – И хоть находится под российским контролем, не готово идти на самоубийственную войну. Тем более, что среди жителей Приднестровья – немало выходцев с Украины".

Так что приднестровское направление сейчас актуализировалось россиянами скорее для "привязки" наших военных в том районе, отмечает генерал. И для грядущего торга. Цель – занять больше территорий, чтобы в дальнейшем торговаться во время переговоров. Мы, мол, вернем то-то и то-то, но вы, к примеру, откажетесь от Крыма или Донбасса.

"Известно, что во временно оккупированных районах Херсонской, Запорожской областей россияне меняют власть, запускают рублевую зону. Создают видимость того, что это уже "их" территория, – рассказывает Николай Маломуж. – При этом в рф понимают, что действия на всех фронтах и направлениях выматывают, высасывают ресурсы. И нереально вести наступление везде. Так что агрессор будет концентрироваться сейчас на Донецком, Луганском, Изюмском направлениях. И "качать" юг, включая Приднестровье, оттягивая наши силы. Подчеркиваю – Приднестровье как плацдарм для удара по Украине не имеют серьезных перспектив. Но это – очаг напряжения. И рф использует его в военном плане (чтобы мы держали там часть своих войск), а также в информационном (накачивая общество якобы очередной "украинской", а то и "украино-молдавской" псевдоугрозой). Напряжение там, думаю, будет нарастать. Но и Молдова, и Украина, и НАТО будут стараться это напряжение снять".

Напомним, что в понедельник, 25 апреля, приднестровские силовики заявили об обстрелах "Министерства госбезопасности ПМР" в Тирасполе.

Во вторник, 26 апреля, появилась информация о взрывах на территории местной телерадиостанции (досталось двум вышкам-ретрансляторам).

В среду, 27 апреля, стреляли в селе Колбасна, где расположен крупнейший в регионе склад боеприпасов.

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич в комментарии "Телеграфу" отметил, что россия шатает Приднестровье для удара по Одессе, и не только для этого.