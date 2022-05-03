Укр

Зачем россияне "качают" Приднестровье, и к чему надо готовиться Киеву и Кишиневу – генерал Маломуж

Автор
Андрей Питонов Андрей Питонов
Дата публикации
Читати українською
Автор
119
россия пытается открыть" второй фронт" против Украины, но Приднестровье не хочет воевать
россия пытается открыть" второй фронт" против Украины, но Приднестровье не хочет воевать

Росияне могут подбить Приднестровье на войну против Украины, но создание второго фронта с этой стороны не принесет им пользы.

Россияне продолжают раскачивать ситуацию в непризнанном Приднестровье. После ряда провокаций, которые произошли там в конце апреля, появилась информация, что рф ближе к 9 мая готовится напасть на Молдову, используя, в том числе, признание "независимости" Приднестровья. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в украинской разведке.

Специально для "Телеграфа" ситуацию на приднестровском направлении проанализировал генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Аппетиты агрессора растут

По словам генерала, Россия избрала тактику создания зон напряжения не только на востоке Украины, но и на юге.

"Замкомандующего войсками Центрального военного округа страны-агрессора Рустам Миннекаев еще 22 апреля заявил, что российская армия в ходе так называемого "второго этапа спецоперации" в Украине планирует установить полный контроль над Донбассом и южной частью нашей страны, обеспечить коридор в Крым, а также выход в Приднестровье. То есть – пробить сухопутный коридор, соединив Приднестровье с Одесской областью, Херсонской, Николаевской, Запорожской – до Донбасса. Причем с условием, что все эти территории будут контролироваться россиянами. Как видим, аппетиты агрессора растут. И одного Донбасса в админграницах Донецкой и Луганской областей (что изначально заявлялось целью "спецоперации") им уже мало", – отмечает Николай Маломуж.

По его мнению, воплотить в жизнь задуманное россиянами будет крайне сложно.

"Но, как мы видим, солдат и техники они не жалеют. В буквальном смысле забрасывая наши позиции трупами, – отмечает генерал. – Параллельно с неутихающими боевыми действиями на территории Украины, рф начала раскачку в Приднестровье. Обстрелы, взрывы, которые звучали там на прошлой неделе, точно не случайность. Как не случайны и обвинения со стороны российской пропаганды в адрес Украины во всех этих терактах".

Тем самым, подчеркивает Николай Маломуж, Москва пытается не столько спровоцировать Приднестровье на конфликт с Украиной (силы тут слишком не равны, армии в Приднестровье как таковой нет, а около двух тысяч находящихся там российских "миротворцев" абсолютно небоеспособны, при этом располагают устаревшей техникой), сколько создать повод для того, чтобы рф "защитило" Приднестровье от "украинской угрозы". Продвигаются и тезисы о том, что Украина вместе с Молдовой имеют некие "планы по Приднестровью". Чтобы это образование фактически нейтрализовать.

Таким образом, резюмирует генерал, россия создает угрозу еще и на этом направлении. И Украине, и Молдове, которая не имеет особых средств защиты (армия там весьма условна, военной техники практически нет).

Приднестровье не готово идти на самоубийственную войну

Но создание второго фронта против Украины со стороны Приднестровья – нереально, уверен Николай Маломуж. Для этого, поясняет он, нужны мощные, подготовленные войска, которых у квазиобразования нет.

"И если начнутся какие-то боевые действия с той стороны, мы можем быстро и эффективно нейтрализовать любые угрозы. Включая склады и аэродром, который рассматривается, возможно, рф как базовый для переброски в Приднестровье техники и жилой силы. Так что у Приднестровья в этом смысле очень невыгодное стратегическое положение, огромная уязвимость. В том числе в географическом смысле, – отмечает генерал. – Ведь образование зажато не только между Украиной и Молдовой (частью которой оно и является), но и – Румынией. Которая, напомню, является членом НАТО. А есть уже откровенная позиция стран НАТО, что на попытки рф расширить агрессию, от которой сейчас страдает Украина, на территорию других государств – они молчать не будут. И та же Румыния, имеющая негласное кураторство над Молдовой, может задействовать все ресурсы, чтобы подавить любые российские поползновения в сторону Молдовы со стороны Приднестровья".

Любые перемещения в Приднестровье отслеживаются. Любые попытки переместить туда что-то по воздуху – попадает в зону поражения нашей ПВО. И вряд ли в рф этого не понимают, считает Николай Маломуж.

"Приднестровское руководство, уверен, также всё понимает, – говорит он. – И хоть находится под российским контролем, не готово идти на самоубийственную войну. Тем более, что среди жителей Приднестровья – немало выходцев с Украины".

Так что приднестровское направление сейчас актуализировалось россиянами скорее для "привязки" наших военных в том районе, отмечает генерал. И для грядущего торга. Цель – занять больше территорий, чтобы в дальнейшем торговаться во время переговоров. Мы, мол, вернем то-то и то-то, но вы, к примеру, откажетесь от Крыма или Донбасса.

"Известно, что во временно оккупированных районах Херсонской, Запорожской областей россияне меняют власть, запускают рублевую зону. Создают видимость того, что это уже "их" территория, – рассказывает Николай Маломуж. – При этом в рф понимают, что действия на всех фронтах и направлениях выматывают, высасывают ресурсы. И нереально вести наступление везде. Так что агрессор будет концентрироваться сейчас на Донецком, Луганском, Изюмском направлениях. И "качать" юг, включая Приднестровье, оттягивая наши силы. Подчеркиваю – Приднестровье как плацдарм для удара по Украине не имеют серьезных перспектив. Но это – очаг напряжения. И рф использует его в военном плане (чтобы мы держали там часть своих войск), а также в информационном (накачивая общество якобы очередной "украинской", а то и "украино-молдавской" псевдоугрозой). Напряжение там, думаю, будет нарастать. Но и Молдова, и Украина, и НАТО будут стараться это напряжение снять".

Напомним, что в понедельник, 25 апреля, приднестровские силовики заявили об обстрелах "Министерства госбезопасности ПМР" в Тирасполе.

Во вторник, 26 апреля, появилась информация о взрывах на территории местной телерадиостанции (досталось двум вышкам-ретрансляторам).

В среду, 27 апреля, стреляли в селе Колбасна, где расположен крупнейший в регионе склад боеприпасов.

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич в комментарии "Телеграфу" отметил, что россия шатает Приднестровье для удара по Одессе, и не только для этого.

Теги:
#Украина #Молдова #Россия #Приднестровье #Война
россия пытается открыть" второй фронт" против Украины, но Приднестровье не хочет воевать
Украина
Зачем россияне "качают" Приднестровье, и к чему надо готовиться Киеву и Кишиневу – генерал Маломуж
Дата публикации
Дата публикации
Категория
россия пытается открыть" второй фронт" против Украины, но Приднестровье не хочет воевать
Зачем россияне "качают" Приднестровье, и к чему надо готовиться Киеву и Кишиневу – генерал Маломуж
Дата публикации
Категория
Брошенный российский танк
Есть два варианта: глава разведки рассказал, чем для россии закончится вторжение в Украину
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
"Самоуничтожение россии": Зеленский жестко ответил на антисемитские высказывания лаврова
Дата публикации
Категория
владимир путин и Виктор Орбан
путин предупредил Венгрию о подготовке вторжения: в Украине заговорили о последствиях
Дата публикации
Категория
Украинские города продолжают страдать от атак вражеской армии
Война — день 69: россияне давят на Востоке, а в Украину уже едет тяжелая артиллерия из США