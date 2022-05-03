Война — день 69: россияне давят на Востоке, а в Украину уже едет тяжелая артиллерия из США

Оперативно о главном за 3 мая

В Украине начался 69-й день войны с российскими военными. На востоке страны вражеская армия продавливает позиции украинских военных к юго-западу на Лиман. При этом многие войска россиян застопорились на позициях, соответствующих линии разграничения с ОРДЛО до начала масштабного вторжения. При этом оккупанты продолжают нести серьезные потери — стало известно, что начальник генштаба российской армии Валерий Герасимов мог быть ранен, а другие высокопоставленные офицеры убиты во время атаки ВСУ по позициям россиян в Изюме. Однако это далеко не все хорошие новости о наших военных. Так, в Украину в конце этой недели поступит еще 5000 противотанковых ракет Javelin, которые для обороны от российских захватчиков нашей стране предоставили США. Тем временем Еврокомиссия планирует включить в шестой пакет санкций против россии нефтяное эмбарго — выступавшим против этого странам — Венгрии и Словакии — предложат другие условия.

В этом материале "Телеграф" информирует о важнейших событиях в Украине и мире за 3 мая. Оперативная информация также доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 За сутки 2 мая противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск сбиты восемь воздушных целей:

1 БПЛА "Форпост"

7 "Орлан-10".

В течение суток пилотируемая авиация оккупантов фактически не входила в зону действия украинского ПВО. В то же время противник продолжает наносить ракетные удары, наращивает в воздушном пространстве Украины присутствие беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, что информация о событиях в Украине за 30 мая доступна в материале: "Война — день 66: ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковщине, а россия становится ближе к статусу страны-изгнанника".

А о том, что происходило в Украине 1 мая, читайте в трансляции: "Война — день 67: ВСУ освободили ключевой населенный пункт, а россияне продолжают бомбить Одессу".

О ситуации в стране за 2 мая можно прочесть в новости: "Война — день 68: эвакуация из Мариуполя и попытки прорвать оборону ВСУ на Донбассе и под Херсоном".