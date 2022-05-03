"Звездный час Украины": Джонсон выступит перед Радой и анонсирует новую партию военной помощи

Выступление должно совпасть с возобновлением работы посольства в Киеве

Премьер Великобритании собирается выступить перед Верховной Радой и намерен сообщить о выделении нового пакета военной помощи Украине.

Как сообщает CNN глава правительства страны Борис Джонсон должен выступить перед Радой по видеосвязи 3 мая.

Согласно пресс-релизу Даунинг Стрит, в своем обращении Джонсон намерен напомнить, что парламент Британии продолжал проводить собрания во время Второй мировой войны точно так же, как и украинский сейчас. Эти времена в истории Соединенного Королевства вошли, как "звездный час".

"А это звездный час Украины, эпическая глава в вашей национальной истории, которую будут помнить и рассказывать будущим поколениям", — говорится в заявлении Джонсона.

Также он намерен сказать, что гордится тем, что Британия оказалась в списке друзей Украины в это время.

Джонсон также анонсирует выделение на нужды ВСУ еще 375 миллионов долларов. Новые поставки будут включать в себя средства РЭБ, контрбатарейные радары, приборы ночного виденья и другую аппаратуру.

Кроме того, отмечается, что его выступление должно совпасть с открытием посольства в Киеве, которое было эвакуировано перед началом боевых действий.

Как сообщалось ранее, Джонсон ранее подтвердил слова других членов правительства Британии о том, что Украина имеет полное право наносить удары по территории россии, в том числе и оружием, которое поставила его страна.