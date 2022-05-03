Укр

Рада расширила возможности бойцов терробороны: что разрешили

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Украинский защитник Новость обновлена 03 мая 2022, 15:28
Украинский защитник

В Украине внесли изменения в закон "Об основах национального сопротивления"

Верховная Рада приняла решение разрешить бойцам терробороны выполнять задачи в зоне боевых действий за пределами своей общины. Соответствующий законопроект поддержали 338 народных избранников.

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Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "Об основах национального сопротивления" был обнародован на официальном сайте ВРУ.

Стоит отметить, что до принятия вышеуказанного решения находившиеся в составе терробороны граждане выполняли задания исключительно в пределах территорий, относившихся в состав конкретной территориальной общины. В рамках принятого народными депутатами законопроекта предусматривается расширение зоны выполнения задач бойцами ТРО.

Если подробнее, то теперь добровольцы будут выполнять задачи территориальных оборон по всей территории Украины, включая районы ведения боевых действий. В этот перечень входят и временно оккупированные россиянами территории.

Решение о выполнении задач бойцов ТРО на территории районов, где ведутся боевые действия, будет принимать Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Харьковской области бойцы терробороны эффектно уничтожили БМП российских оккупантов.

Теги:
#Украина #Верховная Рада #Закон #Тероборона
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