Укр

россию могут признать спонсором терроризма: что это значит и для чего нужно

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Верховная Рада поддержала обращение к Конгрессу США Новость обновлена 03 мая 2022, 16:26
Верховная Рада поддержала обращение к Конгрессу США

Санкций против россии может стать еще больше

Украинские нардепы поддержали обращение в Палату представителей и Сенат США о признании российской федерации государством-спонсором терроризма.

Как сообщил во вторник, 3 мая, народный депутат Ярослав Железняк, за это решение проголосовали 344 парламентария.

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Следует отметить, что Верховная Рада проголосовала за проект постановления №7341. Предполагается, что признание россии государством-спонсором терроризма позволит усилить международные санкции против него. В частности, украинские нардепы призывают Конгресс США ввести санкции против правительственных и деловых кругов, политических партий россии, поддерживающих войну.

Накануне спикер ВР Руслан Стефанчук сообщил, что доказательств соответствия россии этому статусу более чем достаточно.

"Это зверства в Ирпене, Буче, Мариуполе и других городах Украины. Это использование россией запретного оружия, в частности — химического. Это захват в заложники мирного населения. Это постоянный ядерный террор. Это поддержка террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Это отравление семьи Скрипачей, сбитие Малайзийского авиалайнера и т.д. И это далеко не полный список", — написал Стефанчук на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что западные страны вводят против россии множество санкций после того, как страна-агрессор пошла войной на Украину. Условно санкционные пакеты можно поделить на три направления: денежные, санкции, связанные с экспортом из россии и санкции, связанные с импортом из развитых государств в россию. Что предполагает каждое из этих направлений проанализировал экономист и общественный деятель Сергей Алексашенкоподробности в материале "Телеграфа".

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия уже на этой неделе должна представить шестой пакет европейских санкций против россии, начавшей против Украины войну. Главное в нем — эмбарго на покупку российской нефти.

Теги:
#Украина #Верховная Рада #Россия #Санкции #Война #Конгресс США
Верховная Рада поддержала обращение к Конгрессу США
Украина
россию могут признать спонсором терроризма: что это значит и для чего нужно
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