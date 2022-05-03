Укр

Путинский топ-пропагандист приехал в Мариуполь: в сети просят "пару прилетов"

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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владимир соловьев и денис пушилин Новость обновлена 03 мая 2022, 20:02
владимир соловьев и денис пушилин

Российский телеведущий приехал в Мариуполь дабы сочинять новые небылицы для россиян

Во вторник, 3 мая, стало известно о приезде во временно оккупированный российскими захватчиками Мариуполь пропагандиста Владимира Соловьева.

Как пишет Телеграм-канал Инсайдер UA, рупор кремля приехал в город, чтобы снять новые пропагандистские сюжеты о "зверствах украинцев" для показа россиянам, которые и так "нашпигованы" дезинформацией о так называемой "спецоперации" в Украине.

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"Соловьёв приехал в Мариуполь дабы сочинять новые небылицы для российской ваты. Можно пару прилётов прямо по этому месту? На двух дебилов станет меньше", — пишется в посте.

На фото, представленное ниже, Владимир Соловьев изображен с главарем так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным.

На фото - Соловьев с главарем так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным
На фото - Соловьев с главарем так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным

3 мая стало известно, что, несмотря на обещания путина не штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе, российские захватчики начали наступление на комбинат. По словам журналиста Андрея Цаплиенко, перед началом штурма мариупольской "Азовстали" российская авиация в течение нескольких часов безостановочно бомбила территорию завода.

Теги:
#Мариуполь #Владимир Соловьев #Денис Пушилин
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