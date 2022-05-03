Ломали ноги и делали "розочки" на пальцах: оккупант рассказал матери о пытках украинцев

Разведчики Минобороны добыли еще одну запись разговора оккупанта с матерью

Российские оккупанты не стесняются рассказывать членам своей семьи о тех зверствах, которые они творят в Украине.

Так ГУР Минобороны Украины обнародовало еще один перехват разговора между одним из российских солдат Константином Соловьевым и его матерью Татьяной, во время которого тот с упоением рассказывал, как ФСБ пытает захваченных в плен местных жителей.

Так он рассказал о методе, который называется "розочка", когда у пленных срезается кожа с пальцев вдоль костей. При этом он отметил, что на теле мужчины такие "розочки" можно делать не только на пальцах.

Также оккупант рассказывал, как сам принимал участие в издевательствах, в частности избивал пленных и ломал им ноги, чтобы не убежали.

При этом он говорит, что ему понравилось заниматься пытками. Примечательно, что женщина не стала его осуждать, а заявила, что окажись на его месте, то тоже бы "кайфовала с этого".

Украинские разведчики обнародовали также и персональные данные об оккупанте и его матери, оба выходцы из Калининградской области

Осторожно, материал не предназначен для людей со слабой психикой и несовершеннолетних.

Как сообщалось ранее, волонтер рассказал о том, как россияне издевались над жителями Ворзеля (Киевская область), а также как вывез из города девочку, которую несколько дней насиловали на глазах у умирающей матери.