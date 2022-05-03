Укр

Ломали ноги и делали "розочки" на пальцах: оккупант рассказал матери о пытках украинцев

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
936
Оккупанты не стесняясь рассказывают, как пытают украинцев Новость обновлена 03 мая 2022, 23:25
Оккупанты не стесняясь рассказывают, как пытают украинцев

Разведчики Минобороны добыли еще одну запись разговора оккупанта с матерью

Российские оккупанты не стесняются рассказывать членам своей семьи о тех зверствах, которые они творят в Украине.

Так ГУР Минобороны Украины обнародовало еще один перехват разговора между одним из российских солдат Константином Соловьевым и его матерью Татьяной, во время которого тот с упоением рассказывал, как ФСБ пытает захваченных в плен местных жителей.

Так он рассказал о методе, который называется "розочка", когда у пленных срезается кожа с пальцев вдоль костей. При этом он отметил, что на теле мужчины такие "розочки" можно делать не только на пальцах.

Также оккупант рассказывал, как сам принимал участие в издевательствах, в частности избивал пленных и ломал им ноги, чтобы не убежали.

При этом он говорит, что ему понравилось заниматься пытками. Примечательно, что женщина не стала его осуждать, а заявила, что окажись на его месте, то тоже бы "кайфовала с этого".

Украинские разведчики обнародовали также и персональные данные об оккупанте и его матери, оба выходцы из Калининградской области

Осторожно, материал не предназначен для людей со слабой психикой и несовершеннолетних.

Как сообщалось ранее, волонтер рассказал о том, как россияне издевались над жителями Ворзеля (Киевская область), а также как вывез из города девочку, которую несколько дней насиловали на глазах у умирающей матери.

Теги:
#Украина #Россия #ГУР Минобороны
Информация о пострадавших уточняется
Украина
У Зеленского пояснили причину массового ракетного обстрела Украины
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Информация о пострадавших уточняется
У Зеленского пояснили причину массового ракетного обстрела Украины
Дата публикации
Категория
Смертельная авария в Ровенской области
Под Ровно произошло смертельное ДТП с участием автобуса и бензовоза: множество погибших
Дата публикации
Категория
Оккупанты не стесняясь рассказывают, как пытают украинцев
Ломали ноги и делали "розочки" на пальцах: оккупант рассказал матери о пытках украинцев
Дата публикации
Категория
Национальный банк
Какой инфляции ждать в Украине до конца года: НБУ дал прогноз
Дата публикации
Категория
Украинские города продолжают страдать от ракетных ударов
Война — день 70: россияне наступают на Донбассе и массово бьют ракетами по городам Украины