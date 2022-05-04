Почему во время войны видеть мужчин в кафе – нормально? Боец ВСУ дал четкое объяснение (видео)

Защитникам нужен мощный тыл, на который можно с уверенностью положиться

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которую объявили 24 февраля, в день полномасштабного вторжения россии на украинские земли. С тех пор украинцы довольно часто ссорятся между собой, пытаясь обвинить тех, кто не пошел служить и защищать Родину, в бездействии. Украинский военнослужащий решил расставить все точки над "і" и дал четкое объяснение, почему украинцам не стоит грызть себя и друг друга в тылу, а также жаловаться на мужчин, которые вместо того, чтобы защищать государство на фронте, отдыхают в кофейнях мирных городов. Свои аргументы он разбил на три важных пункта.

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Видеозапись с объяснением, почему нормально видеть невооруженных мужчин в тылу, а не в зоне боевых действий, обнародовали в соцсети.

По словам украинского военного, ссоры между оставшимися в тылу украинцами — большая ошибка и вот почему:

Даже если численность украинских войск увеличится до миллиона, то воевать все равно будет только каждый пятнадцатый. То есть один военный мужчина и 14 гражданских мужчин – в тылу. Так что видеть невооруженных мужчин в кафе или за компьютерами, когда в горячих точках идут боевые действия — абсолютно нормально.

Даже по расчетам международных организаций на получение одного военного требуется 12 гражданских. А это в развитых странах. В Украине, где налоги платят через одного, нужны и все 25 гражданских мужчин. Потому что солдата нужно обуть, одеть, накормить, вооружить, подвозить ему боеприпасы. И это все должны делать именно гражданские, в том числе и мужчины, ведь солдаты во время ведения боевых действий работать не могут.

Воюет не войско, не только ВСУ. И войну выиграют не ВСУ. Войну выиграют только народы. Без сильного тыла не бывает сильного фронта.

"Чтобы мы могли всем этим под*расам ответить за слезы наших детей и все жертвы, которые они наделали, мы должны быть сильны, вдохновлены, победоносны и не чувствовать в себе вину, если мы находимся в тылу. Вы делаете свое дело — и это абсолютно нормально. ВСУ нужен тыл, который не грызет себя и не грызет других, потому что не должны абсолютно все мужчины быть на фронте", — подытожил военный.

Объяснение от украинского защитника

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Минобороны Украины сообщили, что военнослужащие-срочники получат достойную прибавку к зарплате в размере 30 тыс. грн каждый месяц.