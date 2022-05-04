«Палач Мариуполя» не страшен Украине: эксперт рассказал о слабости стратегической авиации рф

"Вторая армия мира" использует самолеты которым по 40 лет и то боятся украинской ПВО

Приморский Мариуполь вот уже 3-й месяц героически сражается против российских оккупантов, несмотря на постоянные авиаудары по заводу "Азовсталь", остающимся главным очагом сопротивления.

Одним из основных средств уничтожения Мариуполя стал еще советский стратегический бомбардировщик Ту-22М3, ставший "палачом" некогда цветущего города.

Но как утверждает военный историк и эксперт Андрей Харук, Ту-22М3 не страшен Украине, тем более после грядущего наполнения ВСУ техникой из США по программе ленд-лиза.

Очередное российское старье

По словам Андрея Харука сам Ту-22М3 представляет из себя очередное старье, начало выпуска которого было положено еще в 1978 году, а многое из его оборудования начало выпускаться еще в 60-х.

С тех пор в рф не раз пытались эти самолеты модернизировать, обновив навигационную технику, бортовые компьютеры, дисплеи, системы управления огнем и прочее, но хотя программа стартовала еще в 2009 году, такой осовремененный самолет сделали только в 2018 году. Причем такой самолет Ту-22М3М в ВВС рф всего один.

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"В июле поступила информация, что Казанский авиазавод построит в варианте Ту-22М3М четыре ранее недостроенные Ту-22М3, но есть одно "но" — линия выпуска двигателя НК-25 для этих самолетов была демонтирована еще в 1996 году!", — добавляет эксперт.

Впрочем, сам двигатель НК-25 крайне слаб и способен работать лишь 150 часов, после чего требуется его ремонт. Поскольку ремонт делают при помощи запчастей из старых НК-25, ресурс двигателя после ремонта составляет всего 50-70 часов.

Нет двигателя – нет налета часов

Результатом нехватки двигателей НК-25 и их малой продолжительности работы является малый налет часов экипажей Ту-22М, которые тем не менее в рф считают "элитой".

"То есть эта "элита" воздушно-космических сил способна только взлетать, летать по маршруту с сбросом бомб в определенный пункт и посадку. Речь даже не идет о каком-то боевом маневре — так же, как и о применении высокоточного оружия или средств радиоэлектронной борьбы. Единственная управляемая ракета Х-22 в арсенале самолета безнадёжно устарела, как и оборудование РЭБ. О надежности других авиационных систем красноречиво свидетельствует следующий факт: 23 марта 2021 г. на недавно прибывшем из ремонта Ту-22М3 на земле несанкционированно сработала система катапультирования. В результате трое из четырех его членов экипажа стали хорошими русскими", — пишет Андрей Харук.

Члены экипажа Ту-22М3 стали хорошими

Украине Ту-22М3 не страшен – его легко собьют

По словам Андрея Харука Ту-22М3 имеет богатую историю боевого применения: с октября 1988 года эти самолеты бомбили Афганистан, в 1994 году — Чечню. В обоих случаях бомбардировщики работали с высот, недоступных для ПВО противника. Зато, когда самолет принял участие в агрессии рф против Грузии в 2008 году, то 10 августа один Ту-22М3 был сбит зенитным ракетным комплексом "Бук-М1"", отправленным из Украины. Вслед за этим россияне были вынуждены прекратить использование этих самолетов в Грузии.

"Неудивительно, что они не решаются направить свой Ту-22М3 дальше, чем на Мариуполь — ведь у ПВО Украины не только "Буки", но и значительно более мощные комплексы С-300", — резюмирует эксперт.

В целом как сообщил "Телеграфу" Андрей Харук, на вооружении рф имеется от 50 до 60 Ту-22М3, но очевидно, что риск использования этих самолетов кроме Мариуполя, где защитники не имеют ПВО, заставляет держать эти самолеты далеко от передовой.

Ранее эксперт рассказал, что ВСУ уничтожили атакующий потенциал танковых сил оккупанта, сделав его лучшие части небоеспособными.