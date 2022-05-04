Оккупанты штурмовали город в Запорожской области: свежая карта боев в Украине
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ВСУ дают бой захватчикам на всех направлениях
В среду, 4 мая, на 70-й день полномасштабного вторжения рф британская разведка показала свежую карту боев в Украине.
Соответствующий пост Министерство обороны Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter.
По данным британской разведки, линия фронта практически не изменилась по сравнению с 3 мая.
По данным Генштаба ВСУ, враг обстреливал Харьков и населенный пункт Протопоповка из артиллерии и минометов. Провел воздушную разведку в районе населённых пунктов Кутузовка и Александровка Барвенковского района Харьковской области. Противник пытался вести наступательные действия в направлении населенного пункта Долгенькое, успеха не имел.
На Донецком и Таврическом направлениях, с целью сковывания действий, оккупанты производят обстрелы подразделений наших войск.
На Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении населенного пункта Шандриголово, боевые действия продолжаются. Враг усиливает группировку войск и активизировал ведение воздушной разведки.
Оккупанты совершали штурмовые действия в районе Попасной, боевые действия продолжаются.
На Запорожском направлении враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехов, успеха не имеет.
В Мариуполе российские оккупанты продолжают наносить авиационные удары и производят огненное поражение наших позиций в районе "Азовстали".
На Южнобужском направлении с целью уничтожения фортификационного оборудования наших позиций враг применял артиллерию, реактивные системы залпового огня, вооружение танков вдоль всей линии столкновения. Активизировал боевые действия в районе населенного пункта Томина Балка.
Ранее в сети опубликовали карту направлений ударов армии рф за 4 мая.