Оккупанты штурмовали город в Запорожской области: свежая карта боев в Украине

ВСУ дают бой захватчикам на всех направлениях

В среду, 4 мая, на 70-й день полномасштабного вторжения рф британская разведка показала свежую карту боев в Украине.

Соответствующий пост Министерство обороны Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, линия фронта практически не изменилась по сравнению с 3 мая.

Карта боевых действий в Украине за 4 мая

Карта боевых действий в Украине за 3 мая

По данным Генштаба ВСУ, враг обстреливал Харьков и населенный пункт Протопоповка из артиллерии и минометов. Провел воздушную разведку в районе населённых пунктов Кутузовка и Александровка Барвенковского района Харьковской области. Противник пытался вести наступательные действия в направлении населенного пункта Долгенькое, успеха не имел.

Долгенькое на карте Украины

На Донецком и Таврическом направлениях, с целью сковывания действий, оккупанты производят обстрелы подразделений наших войск.

На Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении населенного пункта Шандриголово, боевые действия продолжаются. Враг усиливает группировку войск и активизировал ведение воздушной разведки.

Шандриголово на карте Украины

Оккупанты совершали штурмовые действия в районе Попасной, боевые действия продолжаются.

Попасная на карте Украины

На Запорожском направлении враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехов, успеха не имеет.

Орехов на карте Украины

В Мариуполе российские оккупанты продолжают наносить авиационные удары и производят огненное поражение наших позиций в районе "Азовстали".

На Южнобужском направлении с целью уничтожения фортификационного оборудования наших позиций враг применял артиллерию, реактивные системы залпового огня, вооружение танков вдоль всей линии столкновения. Активизировал боевые действия в районе населенного пункта Томина Балка.

Томина Балка на карте Украины

Ранее в сети опубликовали карту направлений ударов армии рф за 4 мая.

Напомним, в Беларуси заметили странную активность войск.