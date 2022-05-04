Укр

Новая серия взрывов в Украине: гремит Николаев, Одесса и Бровары

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Оккупанты продолжают обстреливать мирные украинские города Новость обновлена 04 мая 2022, 22:11
Оккупанты продолжают обстреливать мирные украинские города

Информация о жертвах и пострадавших уточняется

Российские оккупанты в среду, 4 мая, слишком активно наносят ракетные удары по украинским городам. Первые взрывы прогремели вечером в Черкассах, Запорожье и Днепре, однако за ними была еще одна волна – россияне атаковали Николаев и Киевщину.

За ситуацией в городах следит "Телеграф".

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Так, в Николаеве прогремели несколько взрывов. Информацию об этом подтвердил городской голова Александр Сенкевич и попросил горожан оставаться в укрытиях, не стоять у окна и не публиковать фото и видео.

В местных Telegram-каналах пишут, что ситуация в городе напряжена, а взрывы гремят один за другим.

Тем временем мэр Броваров (Киевская область) Игорь Сапожко сообщил о взрыве в селе Требухов. Информация о попадании в объекты инфраструктуры уточняется.

Также в сети появилось видео с момента взрыва в Днепре. В настоящее время известно, что одна из вражеских ракет попала в железнодорожную инфраструктуру. Пострадавших и жертв среди железнодорожников нет.

Также в сети появились сообщения о взрывах в Одессе. По предварительной информации, работает система противовоздушной обороны. О повреждении объектов речь не идет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 2 мая российские оккупанты обстреляли Одессу ракетами — в городе прогремели по меньшей мере два взрыва. В результате ракетного удара погибли двое детей, одна из ракет попала в церковь.

Теги:
#Украина #Киев #Николаев #Россия #Обстрел #Война #Бровары
Оккупанты продолжают обстреливать мирные украинские города
Украина
Новая серия взрывов в Украине: гремит Николаев, Одесса и Бровары
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