"Хочется завтра прочесть "да жив, я жив". Но…": коллеги скорбят из-за гибели журналиста Александра Махова

Журналисту было всего 36 лет

Во время боев под Изюмом (Харьковская область) погиб известный украинский журналист Александр Махов, что подтвердили его коллеги и друзья.

Реакцией на печальную новость они поделились в своих соцсетях.

"Я ничего не буду писать. Махов это герой. Герой для всех нас луганчан и украинцев. Я ничего не могу написать. Покойся, Саша. Мой рот больше не может произнести ни слова", — написал главный редактор "Бабель" Евгений Спирин.

"Мы не слишком пересекались по работе, но ему бы только жить и любить жизнь. Человек — энерджайзер", — написала замглавы Киевского метрополитена Наталья Макогон.

"Мне бы хотелось, чтобы освободили Луганск. И пусть одна из центральных улиц будет имени Махова", — сообщила корреспондент 1+1 Наталья Нагорная.

"Такие люди должны жить до глубокой старости, но в трудные времена они бьются ради жизни других. Вот и причина, почему лучшие всегда уходят первыми", — отметил корреспондент АрмияИнформ Леонид Матюхин.

"Ему было 36. Он мечтал жениться на своей девушке. Неделю назад я замерла, читая его сообщение, где смерть и шутка стояли так близко. И потому очень хочется завтра прочесть "да жив, я жив". Но… светлая память тебе, Герой!", — написала журналистка Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко.

Отреагировала на печальную информацию и девушка Махова Анастасия Блищик.

Как сообщалось ранее, недавно стало известно, что в Херсонской области оккупанты захватили в плен ветерана АТО Назара Кагальняка и издевались над ним две недели. Из плена мужчину отпустили в тяжелом состоянии, а врачи спасти ему жизнь уже не смогли.