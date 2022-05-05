"Враг превосходил наши силы в 15 раз": в Минобороны дали прогноз о возвращении захваченных россиянами территорий

В Минобороны ответили на вопрос о том, почему был временно потерян контроль над рядом населенных пунктов

Украинские военные на некоторых направлениях были вынуждены вступать в бой с силами противника, которые значительно превосходили их по численности.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью НВ.

По ее словам, сейчас ее ведомство всю информацию согласовывает с Генштабом, потому что в настоящее время любая информация является частью военной операции и тоже используется в военных целях.

"Я могу сравнить это с ситуацией, когда во время сложной операции мы просим у хирурга прогноз выздоровления. Конечно, он уверен в своих силах, но говорить заранее не будет. Наши военные в себе уверены, но неправильно делать однозначный прогноз во время действий", — говорит Маляр.

Также она отметила, что россияне долго готовились к началу вторжения и по их действиям заметно, что останавливаться они не собираются. А то как оккупанты обстреливают мирные города и относятся к переговорному процессу свидетельствует также о том, что они готовы воевать долго, а потому на быстрые победы рассчитывать не стоит.

"Да, сейчас нам поставляют хорошее вооружение наши западные партнеры, но и этот процесс имеет свою инерцию, все не происходит в один момент", — рассказала заместитель министра обороны.

Маляр добавила, что Украина платит высокую цену за свои победы и они были достигнуты благодаря профессионализму военнослужащих и командования.

"У нас часто спрашивают люди — почему россияне зашли в те или иные регионы, временно заняли города, бомбят нас, так вот — у нас были такие ситуации, когда враг превосходил наши силы в 15 раз", — отметила она, добавив, что поэтому некоторые населенные пункты находятся в оккупации.

Вместе с тем она подчеркнула, что их обязательно вернут.

Как сообщалось ранее, советник главы Офиса президента Алексей Арестович ранее заявлял, что оккупанты пытаются затянуть войну в попытке дискредитировать Украину в глазах Запада.