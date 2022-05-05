Противник начинает "идти в отказ", а ВСУ отбивают населенные пункты на юге — Генштаб

Многим российским оккупантам становится все сложнее адекватно оценивать ситуацию

Украинские военнослужащие дают серьезный отпор россиянам по всем отрезкам фронта, но наиболее эффективно — в южных регионах. Как свидетельствуют свежие карты боев, а также данные Генерального штаба ВСУ, за прошлые сутки нашим защитникам удалось вернуть под свой контроль несколько населенных пунктов в этом регионе.

Подробнее сообщили в пресс-службе Генштаба утром 5 мая, передает "Телеграф".

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Речь идет о нескольких селах, расположенных на админграницах Херсонщины и Николаевщины. Конкретные названия населенных пунктов наши защитники не раскрывают — вероятно, в целях защиты собственного местоположения.

Тем временем на Донбассе состояние российских оккупантов становится все более печальным. Участились случаи дезертирства. Так, в 35-й общевоинской армии Южного военного округа рф нашлась часть бойцов из 38-й отдельной мотострелковой бригады, которые отказались дальше воевать в Украине. Среди причин они указали значительные потери среди личного состава, что, видимо, было учтено руководство. Сейчас эти военные попросту ожидают переправки на родину у российской границы.

Значительно упал и боевой дух тех подразделений, которые формировали благодаря "мобилизации" на территории временно оккупированных Донетчины и Луганщины. Так, среди подразделений 2-го армейского корпуса 8-й общевоинской армии есть немало тех вояк, которые попросту не готовы идти на фронт. У них наблюдается не только проблемы с психологическим состоянием, но и большие проблемы с вооружением. На данный момент они находятся в одном из населенных пунктов Сватовского района, что в Луганской области.

Осознавая проблематичность достижения целей, ранее поставленных путиным перед армией, оккупанты начинают все чаще атаковать Украину с воздуха. Массивные ракетные обстрелы сразу нескольких регионов страны уже не удивляют — в основном бьют по железнодорожным объектам, но порой страдает и другая мирная инфраструктура.

Впрочем, по мнению военного эксперта Игоря Жданова, количество ракет у россии стремительно уменьшается, а новое вооружение брать Москве неоткуда.