Залужный сообщил о начале контрнаступления ВСУ: названы направления

Генерал уверен в мощи украинской армии

Силы обороны Украины переходят в режим контрнаступления. По словам Главнокомандующего Вооруженными Силами Валерия Залужного, такую задачу поставили перед подразделениями в направлении Харькова и Изюма.

Информацию Залужный сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 5 мая.

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Как объяснил генерал, на Харьковщине украинские военнослужащие постепенно начинают "выбивать" российских оккупантов из их насиженных мест, освобождая родные населенные пункты и возвращая над ними контроль.

Карта боев с последними позициями россиян (Харьковщина). Голубой цвет - освобожденная территория

Основные же усилия фронта пока все равно сосредоточены на Донбассе. "Горячее" всего — на Луганщине. Самые жестокие бои, по данным Валерия Залужного, происходят возле Попасной, Торского и Креминной. Здесь украинским военнослужащим пока все еще приходится держать оборону, а не контратаковать.

Главнокомандующий сообщил, что поговорил с Главой объединенного комитета начштабов США генералом Марком Милли. Во время этой беседы он подчеркнул необходимость поставок новых американских РСЗВ, которые могут помочь сдержать попытки россиян обстреливать всю территорию крылатыми ракетами.

Отметим, что согласно информации зарубежных аналитиков, между Донецкой и Харьковской областями враг может попытаться окружить наших защитников, захватив их в "котел". Как обстоят дела на различных отрезках фронта, можно узнать, просмотрев свежие карты боев в Украине.

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