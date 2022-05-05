Чего ждать от Путина 9 мая? Четыре сценария для Украины и мира

Третий месяц войны демонстрирует изменение расстановки сил в противостоянии между Кремлем и цивилизованным миром

Сакральная для россиян дата 9 мая все ближе, а потому весь мир ожидает от президента РФ какого-то грандиозного заявления. С одной стороны очевидно, что российский лидер не владеет всей обстановкой на фронтах, а потому может принимать нелогичные (а иногда неадекватные решения). С другой стороны, российская армия изменила тактику и без серьезных продвижений воюет на истощение Украины на украинского народа.

Так каких неожиданностей ждать от российских властей 9 мая? Можно выделить четыре основных направления.

Объявление войны и мобилизация населения

Мощное наступление российских войск в Донбассе и Харьковщине героически сдерживают украинские войска. Очевидно, что за три дня оккупантам не удастся выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Одна из причин – отсутствие кадровых резервов. Благодаря мобилизации Украина смогла призвать в ряды ВСУ солидное количество людей с боевым опытом и провести обучение тех, кто этого опыта не имел.

Второй фактор – технологичность и обновление вооружения. Если в первые дни войны сдерживать натиск россиян приходилось "джавелинами", "стингерами", "стугнами" и модернизированной советской техникой, то сейчас мощное пополнение подъехало (и продолжает ехать) от западных партнеров. Переломным моментом является то, что Россия утилизировала на нашей территории свою новую технику и сейчас часто заменяет ее на образцы старой советской, снятой с консервации, а Украина наоборот получила мощные гаубицы, ЗРК, новейшие дроны и смогла увеличить количество своих самолетов в небе.

В такой ситуации, когда задействованных в спецоперации сил для достижения поставленных задач недостаточно, Путин может пойти на непопулярное, но громкое решение — объявить войну и начать мобилизацию населения. И хотя в Кремле заявляют, что мобилизация не планируется, российским властям уже давно никто не доверяет.

Завершение "спецоперации" и "победа"

Еще один сценарий, имеющий право на жизнь – Путин может выйти и объявить о победе. К тому времени россиянам нужно захватить "Азовсталь", поскольку без этого важного объекта любая объявленная Кремлем победа будет со звездочкой. Нет сомнений, что пропаганда отработает любую нужную повестку, однако сам факт того, что "Азов", морпехи, пограничники, полицейские и другие защитники Мариуполя не сдаются, а более 70 дней удерживают оборону, а Путин заявляет о победе над ними — будет выглядеть удивительно даже для россиян.

Здесь власти РФ столкнулись с неочевидной проблемой – население хочет крови, взятия Киева, Харькова, Одессы и уничтожения украинцев как нации, а российские войска обеспечить этого не могут. Учитывая медийность Мариуполя и его защитников, картинка проведения в городе "парада пленных" на фоне разрушенных домов и улиц может получиться не очень подходящей. Особенно учитывая, что неподалеку остаются наши военные, охраняющие жизнь гражданских и всей Украины.

Путин любит делать нелинейные вещи, поэтому можно допустить, что войскам поставлена задача до 9 мая любым способом захватить "Азовсталь", а тогда Путин выйдет на параде и объявит об окончании "спецоперации" и уничтожении всех "нацистов". Акценты могут сместить и вместо взятия под контроль ОРДЛО объявят, что пробит сухопутный коридор в Крым, решен вопрос с поставками воды на полуостров и так далее.

Референдумы и изменение границ

Поскольку переговорный процесс между Киевом и Москвой откровенно буксует (из-за абсолютной противоположности позиций и нежелания/невозможности Кремля здраво оценить ситуацию), Россия может пойти на поднятие ставок. Например, объявить референдум по присоединению ОРДЛО к РФ, или включение захваченных частей Херсонщины и Запорожья в состав Крыма (сейчас "официально" Крым и Севастополь россияне считают частью Южного Федерального Округа РФ — ред.). А возможно, захваченные территории объединят в условную "Тавриду". Вариантов много.

Главный посыл – попытка перечертить границы. Сейчас очевидно, что Украине удалось изменить отношение Запада (да и всего мира) к агрессивным действиям Путина, а значит, ни Украина, ни цивилизованный мир новые границы признавать не будет. А учитывая поставки нового оружия для ВСУ, точно можно сказать, что Киев не остановится и через несколько недель перейдет в масштабное контрнаступление, освобождая свои населенные пункты.

Читайте также: Категория Блоги/мнения При каких условиях Украина может перейти в масштабное контрнаступление Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко специально для "Телеграфа" высказал мнение, что украинским защитникам нужно продержаться еще немного

Также поднятием ставок может стать публичная угроза ядерным ударом. На параде продемонстрируют пролет "самолета судного дня" Ил-80 Maxdome, что будет недвусмысленным сигналом Украине и всему миру. Впрочем, за три последних месяца многое изменилось и психологически — мир благодаря Украине перестает бояться "короля бензоколонки" и совсем иначе реагирует на такие угрозы.

Лужники. 2 серия

Отдельно следует выделить сценарий, при котором выступление Путина перед участниками парада будет максимально "ни о чем". Вспомните хотя бы его появление на московском стадионе "Лужники" 18 марта. Тогда тоже была важная дата — годовщина аннексии Крыма, все ждали какого-то феерического заявления, а в результате старый дед в клетке что-то проворчал, не дав ни одного сильного месседжа аудитории. Единственное, чем запомнилось это выступление, это то, что его трансляция оборвалась.

Очевидно, что "победоносие", которое Кремль ежегодно устраивал в канун Дня победы, 9 мая выйдет на свой пик. Сможет ли Путин удовлетворить перегретую пропагандой публику — большой вопрос. Героизм украинских защитников и сплоченность нашей нации уже сломали планы Кремля и изменили отношение мира ко "второй армии мира". И этот поворот в войне будет идти и дальше, война будет продолжаться. До нашей Победы.