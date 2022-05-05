Укр

Россияне атаковали два новых направления: британская разведка опубликовала новую карту боевых действий

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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ВСУ продолжают держать оборону на всех фронтах Новость обновлена 05 мая 2022, 18:21
ВСУ продолжают держать оборону на всех фронтах

Существенных продвижений у вражеской армии нет, но попытки наступления были

В четверг, 5 мая, британская разведка опубликовала новую карту боевых действий в Украине, на которой видно, как изменилось расписание сил в войне с российскими оккупантами.

Соответствующее сообщение появилось в Twitter-аккаунте Минобороны Великобритании.

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Судя по опубликованным данным, несмотря на попытки штурма со стороны оккупантов, украинские военные продолжают отражать вражескую армию с территории мариупольского завода "Азовсталь" и защищать мирных жителей, которые там прячутся из-за невозможности эвакуироваться.

При этом заметно, что ВСУ перешли в контрнаступление на южном и восточном фронтах страны и пытаются оттеснить российскую армию с занятых ею позиций.

Если сравнить данные карт за 4 и 5 мая, то можно увидеть два новых места удара в Украине – под Херсоном и в Изюме Харьковской области.

Карта боевых действий в Украине за 5 мая
Карта боевых действий в Украине за 5 мая
Карта боевых действий в Украине за 4 мая
Карта боевых действий в Украине за 4 мая

По информации Генерального штаба ВСУ, ситуация на фронтах по состоянию на 18:00 5 мая выглядит так:

  • На Слобожанском направлении противник пытался восстановить утраченные позиции в районе города Харькова, провел неудачную попытку наступления в районе населенного пункта Старый Салтов.
  • На Донецком направлении противник пытался завладеть Попасной, взять под полный контроль город Рубежное и обеспечить благоприятные условия для продолжения наступления в направлениях на Лиман и Северодонецк, успеха не имел.
  • На Южнобужском направлении противник сосредоточил усилия на фортификационном оборудовании позиций, пополнении запасов боеприпасов, горючего и материально-технических средств.
  • Не прекращается применение минометов и артиллерии практически по всей линии соприкосновения.

Ранее "Телеграф" публиковал карты боевых действий в Украине по данным The Institute for the Study of War.

Теги:
#Украина #Россия #Карта #Война #Боевые действия #Британская разведка
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