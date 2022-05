Россияне атаковали два новых направления: британская разведка опубликовала новую карту боевых действий

Существенных продвижений у вражеской армии нет, но попытки наступления были

В четверг, 5 мая, британская разведка опубликовала новую карту боевых действий в Украине, на которой видно, как изменилось расписание сил в войне с российскими оккупантами.

Соответствующее сообщение появилось в Twitter-аккаунте Минобороны Великобритании.

Судя по опубликованным данным, несмотря на попытки штурма со стороны оккупантов, украинские военные продолжают отражать вражескую армию с территории мариупольского завода "Азовсталь" и защищать мирных жителей, которые там прячутся из-за невозможности эвакуироваться.

При этом заметно, что ВСУ перешли в контрнаступление на южном и восточном фронтах страны и пытаются оттеснить российскую армию с занятых ею позиций.

Если сравнить данные карт за 4 и 5 мая, то можно увидеть два новых места удара в Украине – под Херсоном и в Изюме Харьковской области.

Карта боевых действий в Украине за 5 мая

Карта боевых действий в Украине за 4 мая

По информации Генерального штаба ВСУ, ситуация на фронтах по состоянию на 18:00 5 мая выглядит так:

На Слобожанском направлении противник пытался восстановить утраченные позиции в районе города Харькова, провел неудачную попытку наступления в районе населенного пункта Старый Салтов.

противник пытался восстановить утраченные позиции в районе города Харькова, провел неудачную попытку наступления в районе населенного пункта Старый Салтов. На Донецком направлении противник пытался завладеть Попасной, взять под полный контроль город Рубежное и обеспечить благоприятные условия для продолжения наступления в направлениях на Лиман и Северодонецк, успеха не имел.

противник пытался завладеть Попасной, взять под полный контроль город Рубежное и обеспечить благоприятные условия для продолжения наступления в направлениях на Лиман и Северодонецк, успеха не имел. На Южнобужском направлении противник сосредоточил усилия на фортификационном оборудовании позиций, пополнении запасов боеприпасов, горючего и материально-технических средств.

противник сосредоточил усилия на фортификационном оборудовании позиций, пополнении запасов боеприпасов, горючего и материально-технических средств. Не прекращается применение минометов и артиллерии практически по всей линии соприкосновения.

Ранее "Телеграф" публиковал карты боевых действий в Украине по данным The Institute for the Study of War.