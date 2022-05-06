Мы не хотели никого убивать: медик с "Азовстали" обратился к Эрдогану с просьбой (видео)

Молодой медик, крымский татарин, обращается к Эрдогану с призывом спасти людей от россиян

Ситуация в штурмуемом российскими войсками в оккупированном Мариуполе заводе "Азовсталь", где держат оборону украинские воины, критическая: среди осажюденных очень много раненных, а лекарств и антибиотиков для их лечения нет.

Об этом заявил врач, оказывающий помощь раненым на "Азовстали", в видеообращение о ситуации на заводе, опубликованном 5 мая.

"Я никогда не видел смерти до войны. Работал в скорой. Но сейчас, в 2022 году, больно наблюдать, как люди умирают на руках от гнойных ран из-за отсутствия антибиотиков", — рассказывает медик.

Обращение врача

Медик обратился к президенту Турции Рэджепу Тайипу Эрдогану с призывом помочь вывезти гражданских и военных:

"Умоляю вас провести процедуру вывода вссех людей, в том числе и военных, с территории Азовстали. Остановите этот кошмар… Вы сами знаете на примере своей истории, как оно — когда твою землю хотят забрать, а людей — убить", — обратился молодой мужчина.

Как сообщалось, украинские бойцы более двух месяцев держат оборону в Мариуполе и в последнее время были вынуждены отступить на завод "Азовсталь". Среди укрывающихся в помещениях под заводом помимо военных также множество гражданских, спасавшихся там от российских бомбежек города. У защитников Азовстали заканчиваются питьевая вода и продукты питания. Лишь в последние несколько дней при содействии Красного креста и ООН удалось организовать эвакуацию части осажденных на контролируемую властями Украины территорию.