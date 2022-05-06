Выезд за границу мужчин призывного возраста: список документов, которые нужно предъявить при пересечении

Пограничники с особой внимательностью относятся к проверке документов мужчин призывного возраста

С 24 февраля в Украине продолжается военное положение, в рамках которого мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут выезжать за границу, не имея причин, предусмотренных украинским законодательством.

"Телеграф" решил подробнее разобрать, какие документы нужны гражданам мужского пола, которые планируют уехать за пределы страны.

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Так, согласно указу президента Владимира Зеленского по поводу общей мобилизации в Украине, мужчины призывного возраста (от 18 до 60 лет), сопровождающие детей и других лиц со специальным статусом, могут выезжать в другие государства. Украинцы, сопровождающие лиц, имеющих инвалидность, детей с инвалидностью или других граждан, нуждающихся в постоянном уходе, могут пересекать украинскую границу не более одного раза со времени введения чрезвычайного или военного положения до его прекращения или отмены.

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Что касается самостоятельного выезда граждан, имеющих инвалидность и это подтверждено рядом документов медицинской комиссии, то никаких ограничений на время войны украинское правительство для них не устанавливало.

Документы, являющиеся основанием для выезда за границу

Для мужчин, имеющих на содержании троих или более детей младше 18 лет:

свидетельство о рождении детей (каждого несовершеннолетнего);

свидетельство о регистрации брака с матерью (матерями) несовершеннолетних. Также подходит и решение суда о расторжении брака, однако в этом случае к нему должно прилагаться и решение представителей органов опеки и попечительства относительно того, что дети проживают именно с мужем, а не с матерью;

документ, удостоверяющий, что мужчина является отцом в многодетной семье.

Для мужчин, самостоятельно воспитывающих ребенка (детей) до 18 лет:

свидетельство о рождении;

свидетельство о смерти матери несовершеннолетнего или решение суда о лишении матери родительских прав. Также предусмотрен выезд с документом, удостоверяющим, что мать ребенка (до 18 лет) признана без вести отсутствующей и решение по определению места жительства несовершеннолетнего лица с отцом.

Для мужчин-опекунов, приемных родителей, попечителей, родителей-воспитателей, на содержании которых находится несовершеннолетний ребенок-сирота:

свидетельство о рождении несовершеннолетнего лица;

документ от органа опеки или областной администрации, согласовывающий выезд мужчины в страну, где будет находиться ребенок;

другие документы, в зависимости от того, является ли мужчина опекуном, воспитателем или приемным отцом.

Для мужчин, на иждивении которого находится совершеннолетний ребенок (от 18 лет) с инвалидностью или тяжело больной:

свидетельство о рождении;

документ, подтверждающий болезнь или инвалидность ребенка.

Стоит отметить, что ранее в Минсоцполитики опубликовали "Справочник для пересечения государственной границы мужчинами призывного возраста", где можно найти все необходимые образцы документов, необходимые для выезда за пределы Украины.

Ранее Телеграф сообщал, что в Украине упростили условия пересечения украинской границы для водителей призывного возраста.