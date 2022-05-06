Фрегат "Адмирал Макаров": что известно о подбитом под Змеиным российском корабле

На борту судна могло пребывать до двухсот человек

В пятницу, 6 мая, стало известно о возгорании на борту российского фрегата "Адмирал Макаров". По "стечению обстоятельств", военный корабль находился недалеко от украинского острова Змеиный, который в эту войну стал задавать курс всем судам противника, подходящим к нему.

"Телеграф" решил рассказать, что в целом известно о подбитом фрегате, не так давно заступившем на службу в Черноморском флоте рф.

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Общие данные

Строительство "Адмирала Макарова" началось еще в 2012 году. Сборкой корабля занимались в Калининграде работники специализированного судостроительного завода Янтарь". Спустя три года, в начале осени 2015-го, судно спустили на воду. Еще год понадобился на то, чтобы набрать необходимый экипаж.

Тем не менее, на полноценную службу российские моряки забрали "Макарова" только в 2017-м — официально он вошел в состав Черноморского флота рф 27 декабря того года.

Этот фрегат — третий, который представляет специальный проект 11356Р. Вместе с ним "сторожевыми кораблями" также являются "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен". Следует отметить, что пока ведется работа над еще тремя судами такого типа, один из них должен быть передан в флот Индии.

Фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович"

Интересующий наш корабль назван в честь вице-адмирала Степана Макарова, известного российского океанолога. По иронии судьбы, деятель, который дал имя фрегату, погиб именно на воде — подорвавшись в русско-японскую войну на броненосце "Петропавлоск", который напоролся на мину.

Основные характеристики

В длину корабль достигает 124,8 м, его ширина — чуть более 15 метров. Работает на дизельном топливе и газотурбинной энергетической установке. Максимальная скорость, которую способен развить "Адмирал Макаров", составляет 14 узлов (почти 26 км/час).

Без дозаправок способен продержаться на плаву около 30 суток.

"Адмирал Макаров" в порту

Одни из самых интересных данных — это, конечно же, численность экипажа. Сколько было людей на борту фрегата, когда он был подбит украинскими военными, неизвестно. Однако стандартные требования "Адмирала Макарова" составляют 200 человек — 180 моряков и 20 морских пехотинцев. Стоит отметить, что минимум 18 человек из экипажа должны иметь офицерское звание.

По состоянию на май 2022 года командиром экипажа являлся предатель Украины, перешедший в Крыму на сторону россии, капитан второго ранга Григорий Бреев. Именно он отдавал не раз команды о запуске ракет с борта "Адмирала Макарова" по украинским городам.

Чем вооружен корабль

Считается, что на фрегате имеется радиолокационное, радиоэлектронным и тактическим ударным вооруженим.

Из последнего — это уже известные многим украинцам ракеты типа "Калибр". Также присутствует зенитная артиллерия АК-630М и другие опасные боеприпасы.

Должны быть на борту и восемь переносных зенитно-ракетных корпусов — типа "Верба" или "Игла-С". Не обходится и без противолодочного и минно-торпедного вооружения. Дополнительно подобный фрегат обязан иметь небольшую авиационную группу реагирования — вертолет "Аллигатор" и беспилотник "Орлан-10".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что нардеп Алексей Гончаренко подтвердил факт попадания украинскими военными по борту российского фрегата. Предварительно, по неподтвержденной информации, корабль могли поразить ракетами "Нептун" — как это уже случилось с флагманским крейсером "Москва".