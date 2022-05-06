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На полвека отстал от запада и на годы от Украины: эксперт раскрыл минусы российского «супертанка»

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Уничтоженный в Украине первый Т-90М "Прорыв" Новость обновлена 06 мая 2022, 15:44
Уничтоженный в Украине первый Т-90М "Прорыв"

ВСУ вошли в историю российского танкостроения, показав что новейшие танки агрессора отлично горят

На 70-й день вооруженной агрессии рф против Украины в сети появились сообщения об уничтожении в одном из сел Харьковщины первого из новейших российских танков Т-90М "Прорыв". Фото техники показал военный журналист Андрей Цаплиенко.

О танке, который считается новейшим в россии рассказал военный историк Андрей Харук.

"Вундервафе" отставшая на полвека

Хотя в самой россии очень гордятся танком Т-90М "Прорыв", пусть и меньше чем так и не созданным Т-14 "Армата", по словам эксперта, на деле это модернизированный вариант обычного Т-72. Последний же еще более упрощенный вариант украинского Т-64.

Основная причина появления программы "Прорыва" в 2011 году — крах программы производства "вундервафе" в лице Т-14 "Армата".

В рамках модернизации Т-90М до "Прорыва" в танке пытались применить западные технические решения. Например, установить новую башню с кормовой нишей для снарядов, как на западных танках, а часть боекомплекта осталась в нише около орудия.

Ниша для снарядов в башне откуда можно брать снаряды
Ниша для снарядов в башне откуда можно брать снаряды

"При этом автомат заряжания остался прежней конструкции и лично мне непонятно – как экипаж в боевых условиях будет пополнять автомат заряжания снарядами из кормовой ниши – ведь для этого нужно выйти из танка", — приводит пример бездумного копирования западных технологий Андрей Харук.

Другими нововведениями стали дистанционно управляемая пулеметная турель и новый комплект динамической защиты "Реликт", лучше предыдущего "Контакт-5".

"Дистанционно управляемая пулеметная турель на украинском Т-64 использовалась с начала производства, а украинский комплект динамической защиты "Нож" способен снизить эффективность бронебойного подкалиберного снаряда на 90%, а российский "Реликт" лишь на 50%", — говорит о проигрыше Т-90М "Прорыв" перед украинскими танками эксперт.

Также на "Прорыве" впервые в истории российского танкостроения использовали схему "павер-пак", когда двигатель и коробка передач смонтированы в одном блоке. При этом на западных танках эта схема используется уже свыше 50 лет.

Более того, сам танковый двигатель В-92С2С реинкарнация двигателя В-2 ставившегося еще на Т-34 и хотя имеет мощность 1130 лошадиных сил, но по удельной мощности уступает "Леопарду-2А5".

"Словом, "Прорыв" вышел такой себе, но за неимением лучшего…", — резюмирует военный историк.

65 танков на всю армию

Как сообщает Андрей Харук, хотя программа "Прорыв" стартовала в 2011 году, первый модернизированный танк показали лишь в 2018-м, а первые 10 танков для 2-й Таманской мотострелковой дивизии поступили лишь в апреле 2020 года. Впоследствии танки получили Казанское танковое училище, все та же Таманская мотострелковая дивизия и 27 отдельная мотострелковая бригада, получившая все штатные машины (порядка 40 единиц) для вооружения танкового батальона.

"В середине марта Т-90 27-й ОМСБР прибыли в Касторную, Белгородской области, но до конца апреля замечены в Украине не были. До вторжения в Украину танк активно пиарили, но думаю теперь потенциальные покупатели как следует задумаются, прежде чем покупать этот хлам", — подчеркивает Андрей Харук.

Всего по словам эксперта на вооружении вс рф на начало 2022 года состояли 65-67 танков Т-90М "Прорыв" из запланированного числа в 160 единиц, но теперь минимум на один меньше.

В целом, как считает аналитик, российские танковые части утратили наступательный потенциал потеряв около 25% своих наиболее боеспособных танков, заменить которые можно лишь старым хламом.

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#Танки #Война с РФ #Мнение эксперта #Андрей Харук
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