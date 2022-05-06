Укр

Как ввезти в Украину "евробляху" мужчинам призывного возраста

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
31
Как ввезти авто в Украину во время военного положения Новость обновлена 06 мая 2022, 17:10
Как ввезти авто в Украину во время военного положения

Дешевое растаможивание автомобилей провоцирует огромные очереди на границах

В Украине правительство приняло решение об упрощении ввоза автомобилей из стран Европейского Союза, освободив украинцев от уплаты НДС, акциза и ввозной пошлины. Однако в условиях военного положения, внедренного в нашем государстве с 24 февраля, мужчинам призывного возраста (от 18 до 60 лет) пересекать границу без уважительных причин запрещается и дешевое растаможивание автомобилей в этот список точно не входит.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

"Телеграф" решил разобраться, кому из военнообязанных мужчин все же можно привезти автомобиль из-за границы.

Кому нельзя пересекать границу во время войны

По закону во время военного положения выехать за границу из Украины не могут следующие категории граждан:

  • мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которых могут призвать в Вооруженные силы Украины;
  • женщины, которые входят в список военнообязанных (кроме тех, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации).

Как купить "евробляху" мужчинам призывного возраста

Во время действия военного положения в Украине выезд за пределы государства мужчинам призывного возраста (от 18 до 60 лет) запрещается, однако есть несколько исключений, а именно:

  • украинцы мужского пола, которые по уважительной причине имеют отсрочку от общего призыва на службу,
  • мужчины, которые ранее были исключены из списков военнообязанных из-за непригодности к службе,
  • мужчины-родители троих или более детей, если они не достигли 18-летнего возраста.

Стоит отметить, если из-за вышеупомянутых ограничений уехать лично за границу у мужчины нет возможности, да и доверить выезд другому доверенному лицу он не может, то в таких случаях для доставки автомобиля из другой страны, правительство позволяет привлекать посредников.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Верховную Раду уже внесли законопроект об отмене "нулевого растаможивания" автомобилей на еврономерах, который вводили на период военного времени.

Также мы писали, за что водителям придется заплатить при ввозе "евробляхи" в Украину во время военного положения.

Теги:
#Украина #Призывной возраст #Пересечение #Євробляхи
дмитрий песков
Новости России
песков признался, что военные не слушают путина. Или снова соврал
Дата публикации
Дата публикации
Категория
дмитрий песков
песков признался, что военные не слушают путина. Или снова соврал
Дата публикации
Категория
Денис Шмыгаль
россия собирается официально объявить войну Украине: Шмыгаль назвал дату
Дата публикации
Категория
Сейчас корабль горит посреди моря
Нардеп подтвердил информацию о фрегате "Адмирал Макаров": "Получил нормально"
Дата публикации
Категория
Ермак подчеркивает: никто не забывает про оккупированные территории
Переговоры с россией: Ермак четко сказал, когда займутся Донбассом и Крымом
Дата публикации
Категория
Бои за "Азовсталь" в Мариуполе продолжаются
Война – день 72: ВСУ ведут контрнаступательные действия, из Мариуполя вывезли 500 гражданских