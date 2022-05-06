Как ввезти в Украину "евробляху" мужчинам призывного возраста

Дешевое растаможивание автомобилей провоцирует огромные очереди на границах

В Украине правительство приняло решение об упрощении ввоза автомобилей из стран Европейского Союза, освободив украинцев от уплаты НДС, акциза и ввозной пошлины. Однако в условиях военного положения, внедренного в нашем государстве с 24 февраля, мужчинам призывного возраста (от 18 до 60 лет) пересекать границу без уважительных причин запрещается и дешевое растаможивание автомобилей в этот список точно не входит.

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"Телеграф" решил разобраться, кому из военнообязанных мужчин все же можно привезти автомобиль из-за границы.

Кому нельзя пересекать границу во время войны

По закону во время военного положения выехать за границу из Украины не могут следующие категории граждан:

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которых могут призвать в Вооруженные силы Украины;

женщины, которые входят в список военнообязанных (кроме тех, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации).

Как купить "евробляху" мужчинам призывного возраста

Во время действия военного положения в Украине выезд за пределы государства мужчинам призывного возраста (от 18 до 60 лет) запрещается, однако есть несколько исключений, а именно:

украинцы мужского пола, которые по уважительной причине имеют отсрочку от общего призыва на службу,

мужчины, которые ранее были исключены из списков военнообязанных из-за непригодности к службе,

мужчины-родители троих или более детей, если они не достигли 18-летнего возраста.

Стоит отметить, если из-за вышеупомянутых ограничений уехать лично за границу у мужчины нет возможности, да и доверить выезд другому доверенному лицу он не может, то в таких случаях для доставки автомобиля из другой страны, правительство позволяет привлекать посредников.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Верховную Раду уже внесли законопроект об отмене "нулевого растаможивания" автомобилей на еврономерах, который вводили на период военного времени.

Также мы писали, за что водителям придется заплатить при ввозе "евробляхи" в Украину во время военного положения.