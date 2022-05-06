Мининфраструктуры Украины договорилось о безразрешительном проезде грузовиков с топливом из Польши

Необходимо только зарегистрироваться через специальную форму

Министерство инфраструктуры Украины и Министерство инфраструктуры и развития Польши достигли договоренности об отмене разрешений для всех перевозчиков, осуществляющих международные перевозки топлива. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, ракетные удары государства-террориста россии по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам создали критическую ситуацию на рынке топлива. Чтобы решить эту проблему, Мининфраструктуры работает над полной либерализацией международных грузоперевозок.

"Новые правила уже вступили в силу, и их преимуществами могут воспользоваться как украинские, так и польские перевозчики. Благодарен польской стороне за конструктивную работу. В будущем продолжим работу по упрощению грузовых перевозок и созданию максимально простых и понятных правил для перевозчиков необходимых для Украины грузов", — прокомментировал Кубраков.

Для въезда на территорию Польши перевозчикам горючего необходимо всего лишь зарегистрироваться через форму. Ее следует заполнить не позднее, чем за сутки до пересечения границы. Никаких дополнительных разрешений не требуется.

В апреле этого года Украина и Польша также договорились об увеличении железнодорожных перевозок для украинского экспорта в ЕС и мировых рынках. Для этого уже в ближайшее время планируют создать совместное логистическое предприятие.

Напомним, ранее вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко обсудила с министром торговли Турецкой Республики Мехметом Мушем возможность возобновления морских поставок продукции из Украины в Турцию.