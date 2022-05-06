Украина провела новый обмен пленными с россией: подробности и количество освобожденных

Среди освобожденных из плена 11 женщин

В пятницу, 6 мая, на 72-ой день войны в Украине состоялся очередной обмен пленными с российской стороной. Домой вернули 41 украинца.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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По словам министра, среди тех, кого удалось освободить из плена, 28 военнослужащих и 13 гражданских. Из них 11 – женщины.

"Особенно радостно, что сегодня среди уволенных есть настоятель храма Православной Церкви Украины", — отметила Ирина Верещук.

Напомним, что предыдущий обмен пленными между россией и Украиной состоялся 28 апреля. Из российского плена удалось освободить 45 украинцев: 13 офицеров и 20 солдат, из которых 5 были ранены, а также 12 гражданских.

Ранее "Телеграф" сообщал, что первый обмен пленными состоялся в конце марта в формате "10 на 10". Второй обмен был проведен 1 апреля в формате "86 на 86". Среди вернувшихся домой много украинок: они рассказали о зверствах, которые совершали над пленными россияне.

Во время третьего и четвертого обменов было освобождено еще 30 украинцев, а также 12 наших военных и 14 гражданских граждан. А 21 апреля Украина вернула домой еще 19 пленных.