Украина провела новый обмен пленными с россией: подробности и количество освобожденных
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 488
Среди освобожденных из плена 11 женщин
В пятницу, 6 мая, на 72-ой день войны в Украине состоялся очередной обмен пленными с российской стороной. Домой вернули 41 украинца.
Об этом сообщила вице-премьер-министр — Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram
По словам министра, среди тех, кого удалось освободить из плена, 28 военнослужащих и 13 гражданских. Из них 11 – женщины.
"Особенно радостно, что сегодня среди уволенных есть настоятель храма Православной Церкви Украины", — отметила Ирина Верещук.
Напомним, что предыдущий обмен пленными между россией и Украиной состоялся 28 апреля. Из российского плена удалось освободить 45 украинцев: 13 офицеров и 20 солдат, из которых 5 были ранены, а также 12 гражданских.
Ранее "Телеграф" сообщал, что первый обмен пленными состоялся в конце марта в формате "10 на 10". Второй обмен был проведен 1 апреля в формате "86 на 86". Среди вернувшихся домой много украинок: они рассказали о зверствах, которые совершали над пленными россияне.
Во время третьего и четвертого обменов было освобождено еще 30 украинцев, а также 12 наших военных и 14 гражданских граждан. А 21 апреля Украина вернула домой еще 19 пленных.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-