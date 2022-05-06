Укр

"Скоро на контрацептивах?": пряники с Арестовичем взволновали украинцев (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Алексей Арестович Новость обновлена 06 мая 2022, 20:17
Алексей Арестович

Украинцы могут скушать "Арестовича" за небольшую цену

Предприимчивые украинцы решили заработать на одном из главных лиц в украинском информационном пространстве — советнике главы Офиса президента Алексее Арестовиче.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал Евгений Магда, директор Института мировой политики.

На прилавках магазинов Евгений заметил пряники с изображением Арестовича. Цена одного кондитерского изделия, судя по фото, составляет 45 грн.

"Приятного аппетита. Вдруг кому сладкого не хватает", — подписал фото с пряниками з Арестовичем Магда.

Пряник с изображением Арестовича продается в Киеве
Пряник с изображением Арестовича продается в Киеве

В комментариях журналистка Ольга Ружицкая рассказала, что подобные пряники с изображениями украинских политиков в регионе стоят дешевле, чем в столице. Она прикрепила фото с магазина, в котором продаются изделия с изображением не только Арестовича, но и президента Украины Владимира Зеленского, а также главы Николаевской ОГА Виталия Кима. Стоимость такого пряника составляет — 30 грн.

Съедобные украинские политики стали появляться на прилавках
Съедобные украинские политики стали появляться на прилавках

В сети не все восприняли с восторгом подобные пряники.

Реакция сети на пряники с изображением Арестовича
Реакция сети на пряники с изображением Арестовича

Ранее Алексей Арестович рассказал, что ВСУ не пошли в контрнаступление, а начали проводить контрнаступательные действия на Харьковщине. Кроме того, советник главы ОП прокомментировал запрет мужчинам выезжать за границу.

Теги:
#Украина #Россия
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