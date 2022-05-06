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"Человек – это сталь, а танк – только кусок железа": в сети показали видео, как украинские танкисты спаслись от обстрела

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Танк ВСУ Новость обновлена 06 мая 2022, 22:05
Танк ВСУ

Уничтожить украинский танк вражеской армии не удалось даже пустым

Украинские военные находят выход даже из самых экстремальных ситуаций, происходящих на фронтах. Так, в сети показали видео, как танкисты ВСУ грамотно спасаются от обстрела российских оккупантов.

Кадрами поделился офицера Армии обороны Израиля Игаль Левин в собственном Telegram-канале.

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"В танковых войсках Армии обороны Израиля есть слоган: "Человек – это сталь, а танк – только кусок железа". Украинские танкисты демонстрируют этот лозунг на своем примере" – подписал он опубликованное видео.

Судя по кадрам, российские оккупанты нанесли удары по танку украинской армии, однако ни один из снарядов не попал в цель. Пока россияне предпринимали попытки уничтожить технику, украинские военнослужащие поочередно покинули машину и перешли в укрытие, оставшись в живых.

Как отметил израильский офицер, новые танки Украина еще точно получит от западных партнеров или даже Кремля (таких танков уже 200 на балансе ВСУ). А вот жизнь украинских воинов – на вес золота.

Танкисты ВСУ спаслись от вражеских обстрелов

Ранее "Телеграф" публиковал свежие карты боевых действий в Украине на 6 мая, по которым видно, как эффективно ВСУ сдерживают россиян на всех фронтах.

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#Украина #Россия #Обстрел #Война #Танк #ВСУ
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