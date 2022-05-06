"Человек – это сталь, а танк – только кусок железа": в сети показали видео, как украинские танкисты спаслись от обстрела

Уничтожить украинский танк вражеской армии не удалось даже пустым

Украинские военные находят выход даже из самых экстремальных ситуаций, происходящих на фронтах. Так, в сети показали видео, как танкисты ВСУ грамотно спасаются от обстрела российских оккупантов.

Кадрами поделился офицера Армии обороны Израиля Игаль Левин в собственном Telegram-канале.

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"В танковых войсках Армии обороны Израиля есть слоган: "Человек – это сталь, а танк – только кусок железа". Украинские танкисты демонстрируют этот лозунг на своем примере" – подписал он опубликованное видео.

Судя по кадрам, российские оккупанты нанесли удары по танку украинской армии, однако ни один из снарядов не попал в цель. Пока россияне предпринимали попытки уничтожить технику, украинские военнослужащие поочередно покинули машину и перешли в укрытие, оставшись в живых.

Как отметил израильский офицер, новые танки Украина еще точно получит от западных партнеров или даже Кремля (таких танков уже 200 на балансе ВСУ). А вот жизнь украинских воинов – на вес золота.

Танкисты ВСУ спаслись от вражеских обстрелов

Ранее "Телеграф" публиковал свежие карты боевых действий в Украине на 6 мая, по которым видно, как эффективно ВСУ сдерживают россиян на всех фронтах.