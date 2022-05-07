"Это просто де**мо": армия рф оснащена устаревшим и бракованным обмундированием

Россияне воюют в Украине в устаревшей и часто некачественной экипировке

Широкомасштабное вторжение россии в Украину показало, что все громкие заявления российской пропаганды о "второй армии мира" являются лишь мифом и это же подтверждает захваченная или обнаруженная украинскими военными российская солдатская экипировка.

Об этом рассказал представитель Международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук в интервью "Телеграфу".

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По его словам, сейчас самая крутая экипировка элитных частей вооруженных сил рф представляет собой то, что они сумели украсть, намародерить у ВСУ.

"Наша военная обувь считается эталоном для российского суперспецназовца. А то, что мы видим из так называемых "трофеев", из захваченного нами или брошенного орками обмундирования – это просто дерьмо. Как по качеству, так и по замыслу", — констатировал Макарук.

Он отметил, что все их широко распиаренные системы типа "Ратник" — российская экипировка военнослужащего, заявленная как "комплект солдата будущего", – похоже, так и не дошли до настоящей армии.

Макарук по этому поводу выразил мнение, что направленные на обеспечение этими комплектами средства, если их вообще направляли, были попросту "распилены".

"В итоге "вторая армия мира" воюет в шлемах 60-х годов прошлого века, которые в условиях современного боя не то что не оберегают, но еще больше убивают – ведь их осколки попадают в мозг, резко снижая шансы на выживание", — констатировал представитель InformNapalm.

Также у него есть замечания по качеству все же имеющихся у россиян элементов защиты, так как кевлар (в оригинале – высокопрочный материал) у оккупантов, если и есть, то "такой интересный, что ногой продавливается".

Об отвратительном обеспечении российских оккупационных войск говорится с самого начала вторжения. Украинские военные среди захваченных у оккупантов находили давно просроченные пайки, а сами российские военные везде, куда ни приходили, были уличены в мародерстве, в том числе и продуктов. Дошло до того, что на Харьковщине оккупанты украли еду, которая предназначалась для животных в зоопарке.