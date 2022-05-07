"С тобой мы потеряли весь мир": еще один украинский журналист погиб на фронте

Украинец ушел на фронт в 2014 году, и без колебаний решил защищать страну в 2022 году

Украинский журналист Максим Мединский погиб на фронте, защищая Украину в рядах Вооруженных Сил Украины.

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Это ужасное известие обнародовали в пресс-центре болградского городского совета, выразив соболезнования родным и близким павшего воина.

Позже информацию о смерти журналиста подтвердил и его отец — Сергей Мединский:

"С тобой мы потеряли целый мир ... Наш ангел будет вечно защищать Украину в рядах небесных воинов", — говорится в тексте публикации мужчины.

Следует отметить, что трагически погибший Максим Мединский ушел на фронт еще в 2014 году. В 2022 году, когда российская армия полномасштабно вторглась в Украину, украинец даже не колеблясь решил, что будет продолжать защищать Родину.

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Молодой человек, с детства мечтавший стать десантником, вырос в семье военных в Болграде. Его отец – военный журналист, мама по образованию является учителем истории, но тоже служила.

"Мне никогда не было страшно потерять свою жизнь, только боялся потерять ее как-то глупо. Поэтому не стоял вопрос: идти на войну или нет. В моей стране война, следовательно, я должен ее защищать", — объяснял свое решение Максим Мединский.

У погибшего журналиста осталась жена и маленькая дочь.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ранее от рук оккупационных войск россии на Киевщине погиб украинский фотожурналист и документалист Максим Левин.

Также напомним, что на территории оцепленного оккупантами Мариуполя в результате вражеских обстрелов погиб оператор телеканала "Сигма" Виктор Дедов и психологица полка "Азов" Наталья Луговская.