Укр

"Не надо нам устаревших МиГ-29": эксперт рассказал, какие самолеты могли бы дать Украине

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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А-10 Новость обновлена 07 мая 2022, 23:51
А-10

Несколько десятков самолетов могли бы изменить ситуацию на фронте.

Украине в нужны самолеты, способные уничтожать вражеские колонны техники.

Об этом "Телеграфу" рассказал спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, боец ВСУ Михаил Макарук.

Макарук считает, что Украина не нуждается в устаревших МиГ-29, которые нам пытались передать, но так и не передали. Эксперт отметил, что ВСУ нуждаются в самолетах, которые способны наносить удары по колоннам вражеской техники. На это способны Су-25 и А-10, которые американцы уже не используют. Михаил добавил, что 30 фронтовых бомбардировщиков А-10 могли бы в корне изменить ситуацию на фронте, ведь одна такая машина способна уничтожить целую колонну техники. Макарук добавил, что Украине также не помешали бы серийные истребители F-16.

"Нам нужны самолеты, которые будут бомбить колонны рашистов. Типа Су-25. Кстати, американцы уже не используют свои знаменитые А-10. И если ранее западные партнеры говорили о невозможности передавать Украине самолеты, то сейчас они об этом уже задумываются. И тут, я акцентирую, нам нужны самолеты именно американского производства. Те же истребители F-16. Это наиболее серийный самолет, с запчастями проблем не будет", — считает Макарук.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский попросил у США оружие для разблокирования портов.

Напомним, Греция, по информации СМИ, отказалась поставить в Украину ЗРК С-300.

Теги:
#Украина #Россия
А-10
Украина
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