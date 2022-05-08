Без осадков не обойдется: в каких областях Украины 9 мая будет дождливым

Особого снижения температуры не прогнозируется

Май несет в Украину традиционные затяжные для конца весны дожди и многочисленные грозы, часть из которых обрушится на нашу страну уже в понедельник, 9 мая. При этом температура воздуха должна остаться в среднем на отметке +20°С.

Каким областям уже спустя сутки ждать обильных осадков, рассказывает "Телеграф", ссылаясь на данные ресурса weather.com.

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Киев

Вероятность осадков в столице 9 мая не превышает 24%. День обещает быть малооблачным, температура воздуха днем прогреется до +17°С, ночью — опустится до 6 градусов тепла.

Одесса

На Одещине вероятны кратковременные дожди, при этом на улице будет весьма тепло — до +21°С. Ветер будет порывистым и изменчивым, в основном его направление определяют запад и юг.

Днепр

Затяжные дожди накроют 9 мая Днепропетровщину. Несмотря на 20-градусное тепло днем, осадки могут беспокоить жителей области на протяжении всех суток. К ночи температура воздуха снизится до 6°С.

Львов

Относительно сухим, но весьма облачным День победы над нацизмом во Второй мировой войне выдастся во Львове. Без зонта жители и гости города обойтись, скорее всего смогут, однако одеваться им лучше все же чуть теплее. Днем воздух прогреется до +18°С, а ночью — всего до +4°С.

Харьков

Настоящих ливней стоит ожидать жителям Харьковщины. При этом температура будет весьма схожей с киевской и львовской — до 17 градусов тепла днем и только до 5 — ночью. К вечеру дождь, вероятней всего, утихнет, и ночь будет малооблачной.

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Сумы

На Сумщине 9 мая также не исключены осадки. Максимальная температура воздуха ожидается на уровне 15 градусов тепла, которая ночью местами может опуститься до 4°С. Дождь будет небольшим и, скорее всего, потревожит жителей области лишь с утра.

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