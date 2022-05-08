Оккупанты усилили группировку на важном направлении: свежая карта боев в Украине
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Украинские защитники держат оборону на всех направлениях
В воскресенье, 8 мая, на 74-й день полномасштабного вторжения рф британская разведка показала свежую карту боев в Украине.
Соответствующий пост Министерство обороны Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter.
По данным британской разведки, линия фронта практически не изменилась по сравнению с данными за 7 мая.
По данным Генштаба ВСУ, на Слобожанском направлении противник сосредоточил основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск в сторону государственной границы Украины на север и северо-восток от Харькова. Враг производил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Прудянка, Слатино и Циркуны. Для усиления обороны в районе населенного пункта Казачья Лопань враг проводил мероприятия по инженерному оборудованию позиций.
На Изюмском направлении противник сосредоточивал основные усилия на подготовке к продолжению наступления на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. В целях усиления группировки с территории российской федерации враг передислоцировал две батальонные тактические группы из состава 35-й общевойсковой армии в определенные районы. Совершал артиллерийские обстрелы позиций подразделений Сил обороны.
На Донецком направлении группировка оккупационных войск продолжает наступательные действия на Лиманском, Попаснянском, Северодонецком и Авдеевском направлениях.
На Кураховском направлении при поддержке артиллерии враг пытается возобновить наступательные действия в направлении населенного пункта Новомихайловка.
На Лиманском направлении в результате штурмовых действий противник захватил северную окраину Шандриголово.
На Мариупольском направлении враг продолжает блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танки производят штурмовые действия.
На Южнобужском и Таврическом направлениях группировка войск оккупантов при поддержке авиации наносит удары по военным и гражданским объектам, проводит перегруппировку и усиление подразделений, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения.
Ранее сообщалось, что у гарнизона Мариуполя есть всего четыре варианта действий.
Напомним, президент рф владимир путин поздравил Украину с 9 мая.
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