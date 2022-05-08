Оккупанты усилили группировку на важном направлении: свежая карта боев в Украине

Украинские защитники держат оборону на всех направлениях

В воскресенье, 8 мая, на 74-й день полномасштабного вторжения рф британская разведка показала свежую карту боев в Украине.

Соответствующий пост Министерство обороны Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, линия фронта практически не изменилась по сравнению с данными за 7 мая.

Карта боев в Украине за 8 мая

Карта боев в Украине за 7 мая

По данным Генштаба ВСУ, на Слобожанском направлении противник сосредоточил основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск в сторону государственной границы Украины на север и северо-восток от Харькова. Враг производил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Прудянка, Слатино и Циркуны. Для усиления обороны в районе населенного пункта Казачья Лопань враг проводил мероприятия по инженерному оборудованию позиций.

На Изюмском направлении противник сосредоточивал основные усилия на подготовке к продолжению наступления на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. В целях усиления группировки с территории российской федерации враг передислоцировал две батальонные тактические группы из состава 35-й общевойсковой армии в определенные районы. Совершал артиллерийские обстрелы позиций подразделений Сил обороны.

На Донецком направлении группировка оккупационных войск продолжает наступательные действия на Лиманском, Попаснянском, Северодонецком и Авдеевском направлениях.

На Кураховском направлении при поддержке артиллерии враг пытается возобновить наступательные действия в направлении населенного пункта Новомихайловка.

На Лиманском направлении в результате штурмовых действий противник захватил северную окраину Шандриголово.

На Мариупольском направлении враг продолжает блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танки производят штурмовые действия.

На Южнобужском и Таврическом направлениях группировка войск оккупантов при поддержке авиации наносит удары по военным и гражданским объектам, проводит перегруппировку и усиление подразделений, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения.

Ранее сообщалось, что у гарнизона Мариуполя есть всего четыре варианта действий.

Напомним, президент рф владимир путин поздравил Украину с 9 мая.