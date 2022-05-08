Украина должна изгнать дьявола: Подоляк поиздевался над путиным и его свитой

У Украины есть важная психиатрическая миссия

Украинцы должны провести убедительный принудительный сеанс массовой психотерапии для россиян.

Об этом в воскресенье, 8 мая, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на своем telegram-канале.

Подоляк считает, что политическая элита россии демонстрирует феномен объемной коллективной помешанности на пропагандистских мифах, периодически вместе впадая в состояние бессмысленной болтовни, публичных бредов. Михаил привел последние цитаты видных российских чиновников, которые грозят миру ядерным ударом, а также хотят истребить миллионы украинцев. Так парочка Вячеслав Володин/Петр Толстой (спикер и вице-спикер парламента рф) экзальтированно настаивает, что "спецоперация" должна закончиться только тогда, когда российская армия выйдет на границы Польши. Дмитрий Рогозин (председатель Роскосмоса) официально заявляет, что Россия через полчаса уничтожит ядерным оружием… Европу, но пока не будет этого делать. Депутат Алексей Журавлев предлагает убить 2 млн украинцев, чтобы закончить "спецоперацию". Подоляк также высказался и о президенте рф владимире путине, который поздравил украинцев с днем победы.

"Изящная вершина цинизма – это обращение Путина В. В. 8 мая: "Сегодня общая обязанность – не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран". Ведь говорит об этом не кто иной, как сам отец современного русского нацизма. И сразу добавляет, обращаясь непосредственно к тем, кого жестоко и намеренно ежедневно убивают российские ракеты: "Откровенно желаю украинским ветеранам Великой Отечественной войны душевной стойкости, доброго здоровья и долголетия, а всем жителям Украины – мирного и справедливого будущего". Просто идеальное расщепление миров. Поэтому считаю, что у Украины теперь есть важная психиатрическая миссия – провести убедительный принудительный сеанс массовой психотерапии для россиян. Что-то вроде того, что в старину называли экзорцизмом, изгнанием дьявола", — написал Подоляк.

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Ранее Подоляк жестко потроллил Марию Захарову. К слову, Михаил считает, что война будет идти и на территории россии.