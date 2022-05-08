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Елена Зеленская впервые с начала войны появилась на публике: как она выглядит сейчас (фото, видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Елена Зеленская Новость обновлена 08 мая 2022, 19:32
Елена Зеленская

Жена президента выглядит превосходно, несмотря на усталый вид

В воскресенье, 8 мая, первая леди Украины Елена Зеленская впервые за долгое время вышла в свет. Супруга президента Украины Владимира Зеленского встретилась с женой президента США Джилл Байден.

Официальный аккаунт Государственного Департамента США в Twitter опубликовал кадры со встречи Байден с Зеленской.

Примечательно, что встреча с первой леди США стала для Елены первым публичным мероприятием с начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Зеленская не выходила на публику с 24 февраля, а ее место пребывания по понятным причинам не разглашалось.

Елена встретила Джилл в Ужгороде, при этом женщины тепло обнялись. Добавим, что Елена, несмотря на постоянный стресс, страх за детей и мужа, выглядит превосходно.

Джилл Байден обнимает Елену Зеленскую
Джилл Байден обнимает Елену Зеленскую
Джилл Байден подарила Елене Зеленской букет цветов
Джилл Байден подарила Елене Зеленской букет цветов

Байден и Зеленская посетили одну из ужгородских школ, где в данный момент находятся вынужденные переселенцы.

Байден и Зеленская в ужгородской школе
Байден и Зеленская в ужгородской школе

Добавим, что 7 мая Зеленская впервые за долгое время опубликовала в Instagram свои фотографии. Украинка с помощью видеосвязи пообщалась с первыми леди других стран.

Елена Зеленская опубликовала свои первые фото с начала полномасштабной войны
Елена Зеленская опубликовала свои первые фото с начала полномасштабной войны

Отметим, Владимир Зеленский из-за соображений безопасности стал реже общаться со своей семьей, которая стала "целью №2" россиян после верховного главнокомандующего.

"Да, мы понимаем и получаем ту или иную информацию об опасности этой ситуации, но это моя семья это мое слабое место и поэтому они имеют отдельные меры безопасности через войну и через всю эту ситуацию", — цитирует Зеленского Униан.

Добавим, что последнее общее фото с мужем Елена опубликовала еще до полномасштабной войны, на День единения (16 февраля).

Напомним, 8 мая Украину посетил еще один высокопоставленный гость.

Ранее сообщалось, что в Киев возвращаются послы стран Запада.

Теги:
#Украина #Россия #Елена Зеленская
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