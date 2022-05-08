Зеленский в обращении к G7 назвал три пункта, которые помогут Украине в войне с россиянами

Один из пунктов – еще один пакет санкций против российской верхушки

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 8 мая, озвучил западным партнерам три пункта, необходимые Украине в войне с российскими оккупантами.

Об этом говорилось в обращении главы государства во время саммита стран Большой семерки.

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По словам Зеленского, крайне необходимыми элементами помощи для Украины сейчас являются оружие, санкции против россии и финансовая поддержка.

Президент добавил, что Украина должна получить все оружие и оборудование, которое позволит победить тиранию и завоевать свою свободу.

Что касается санкций, по словам президента Украины, нужно реализовать наработанный группой Макфола-Ермака план усиления ограничений, который позволит наказать всю российскую верхушку и приближенных бизнесменов за развязывание войны против Украины.

"Третий важный пункт – это финансовая поддержка Украины сейчас и восстановление после войны. Так же как после Второй мировой войны, План Маршалла сыграл историческую роль в восстановлении Европы и создании новых условий для развития и роста, нужен подобный План сейчас. Чтобы мир увидел, что свобода побеждает не только на поле боя, но и в жизни", – резюмировал Зеленский.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зеленский на саммите G7 озвучил конечную цель Украины в войне с россией.